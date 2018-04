Duty Free de 10 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Productores de maíz en Los Santos están molestos. Dicen que agroindustriales están comprando el rubro por debajo del precio acordado. Dicen que les están comprando al productor en $15.00 y $16.00 el quintal pero les exigen que facturen en $17.25 y $17.50, el precio pactado, y de esta manera ellos poder cobrar los 2.75 de incentivos que les da el Gobierno.Los trabajos en el Proyecto PH Buona Vista continúan, pese a la orden de suspensión, buscan al alcalde capitalino que no sale a decir nada.Lps problemas que atraviesan los maiceros en la compra, venta e importación del grano, trastocará a consumidores. Hasta el chicheme podría aumentar de precio a razón de las importaciones.La subcomisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley sobre la clasificación de la carne. La iniciativa regula la edad del animal que se sacrificará, para que el consumidor pague el precio justo por la carne que desea adquirir.En el primer trimestre de 2018 se recibió un total de 35 cruceros, desembarcando 16,349 pasajeros. Aumentó en mas del 50% respecto al año 2017, cuando llegaron 24 cruceros y 6,122 pasajeros.Convivienda no tiene un informe completo de permisos de construcción de San Miguelito porque ese municipio no reporta.La mayoría de los negocios ya anunciaron tarifas especiales para que panameños se gasten su décimo. Analice lo que comprará y ahorre.Hay mucha preocupación y molestia en los consumidores, denuncian que la diferencia de precios en los medicamentos en las diversas farmacias del país, es abismal, algunos duplican sus costos. Exigen una regulación.La flota Celebrity Cruises de la línea de cruceros Royal Caribbean puso a Panamá como punto de referencia en reparación naval.Expertos advierten que la guerra arancelaria entre EE.UU. y China no es ajena a nuestra realidad y puede tener consecuencias en el país. Afirman que podría incrementarse el costo de productos fabricados en EE.UU. y que tienen como destino final a Panamá, ya que EE.UU. puede trasladar sus costos de importación a los productos.

