Duty Free de 6 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Los chinos y su poder de convocatoria

Desde que Panamá y China establecieron relaciones diplomáticas, todo gira entorno al país asiático. Sólo ayer con la llegada del primer vuelo de Air China al Aeropuerto de Tocumen, ministros de estado, un magistrado de la CSJ, embajadores y hasta el presidente de la República estuvieron presente. Fueron pocas las autoridades que no estuvieron presente.

Anfiteatro generaría $18.2 millones

Según la empresa estadounidense SMG, el Centro de Convenciones Amador, puede atraer 100 eventos internacionales y generar $18.2 millones durante su primer año de funcionamiento.

Sacarán a 69 comerciantes ilegales

Un grupo de 69 comerciantes informales, que se encuentran en Ojo de Agua, en Transístmica, deben desocupar el área, pero ellos exigen ser indemnizados. ¿Será que el Estado les dará algo?

¿Violan decisión del Consejo?

En días pasados el Consejo Municipal aprobó y ordenó suspender los trabajos en el proyecto PH Buona Vista, en el corregimiento de San Francisco, pero al parecer está orden no está siendo respetada. Ayer en redes sociales circuló un video en donde se observa que siguen trabajando en la obra a pesar de estar suspendida. Algunos piden al alcalde proteger la obra, mientras que otros cuestionan la rebelión de la empresa. ¿Quién pone orden?

¿Huyen de responsabilidades?

El problema de Venezuela con Panamá viene de arrastre con el tema de aranceles con la Zona Libre. Ahora con la ruptura de relaciones será que Maduro, más que sancionar, huye de sus responsabilidades.

Productores piden protección al Estado

A pesar de que la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley N.° 183 que establece el marco general para regir al sector agropecuario, los productores dudan de que eso se cumpla. Piden más protección.

No salen de los incidentes

La gente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN ) se encuentra en el ojo de la tormenta: protestas, rechazos y tuberías rotas por todos lados. ¡No pegan una!

Saturación en el sitio web

En el primer día que fue habilitado el formulario digital para tramitar el pago de los CEPADEM a familiares de beneficiarios fallecidos, 5,840 personas se registraron en el sistema, situación que la parecer causó un congestionamiento en el sitio. Muchos usuarios se quejaron por la demora para ingresar a la página y otra demora más para llenar el formulario digital.

Empresa de la ZLC sancionada

El Ministerio de Salud impuso una multa de $15 mil a la empresa que comercializaba el producto Lemonvate Cream que se vendía sin registro sanitario. Resulta que la empresa que comercializaba este producto era de la Zona Libre de Colón; ahora surgen dudas.

Cuestionan falta de reportes financieros

En redes sociales surgieron fuertes cuestionamientos hacia la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). Se preguntaban si en algún momento alguien ha visto un reporte de ingresos y egresos de la LNB, que dice ser para la beneficencia, Nos preguntamos: ¿Cuánto genera? ¿Cuánto gasta y en qué?

Jóvenes prefieren alquilar vivienda

Todo indica que las inversiones en apartamentos residenciales para alquiler seguirán al alza y con buenos rendimientos, porque los jóvenes no quieren comprar casas. Dicen que alquilar sale mejor.

Tema repetitivo en sector lechero

Los productores de leche grado C en Los Santos están preocupados. Dicen que si las importaciones continúan no tendrán quien les compre la producción. Los ganaderos advierten que esta situación puede provocar que las procesadoras les enviaran cartas del bajo de precio de la leche o que no le compren la producción, algo que no pueden permitir por lo que las autoridades deben actuar para frenar la importación. El año pasado se dio la misma situación, el tema se está volviendo repetitivo.

Inversión en pasto mejorado se perdió

Los incendios forestales que se han registrado en Chiriquí golpea a los productores. El último incendio duró cuatro días, afectó potreros y fincas, se perdió la inversión en pasto mejorado para las reses.

Imprimir Correo electrónico