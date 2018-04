Duty Free de 4 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Cuidado con falsos inspectores

Cuidado con los supuestos inspectores en la calle. Según el alcalde capitalino, José I. Blandón, “hace una semana destituimos a 2 funcionarios por hacerse pasar por inspectores y pedir coima a un comercio. Invito a los comerciantes a no caer en esas malas prácticas. Denuncie a las personas, sean funcionarios o no, que van a pedir coimas a cambio de no entregar citación”.

Orientación laboral para jóvenes

Con el problema actual de desempleo que tiene el país, es necesario que los jóvenes sean orientados sobre qué estudiar en la escuela.

Cobran servicio que no dan...

Moradores de Jesús Nazareno en Santiago están cansados del mal servicio del agua del IDAAN, dicen que tienen dos semanas con presión muy baja y las cuentas vienen igual de elevadas. ¡Fatal!

Productos de dudosa procedencia

Circula un producto farmacéutico que ha ocasionado quemaduras en la piel a varias personas. ¿Quién vigila lo que entra al país?

¿Y la seguridad en los cajeros?

El video de un ciudadano golpeando un cajero con una piedra para robar dejó en duda la seguridad, ¿no había ningún agente cerca?

Cuestionan costos de proyectos

¿Seguimos con los proyectos y sus precios absurdos? Ciudadanos en Changuinola se preguntan si la rehabilitación del parque recreativo realmente costó $78,507.20, ya que lo que se ve no llega ni a 10,000.

Lecheros quieren cuota de importadores

Ahora los lecheros exigen a importadores una cuota de compra. Los ganaderos se cansaron y demandarán a través del MIDA una compra mínima para elevar sus ventas y sostener la producción nacional. Advierten riesgo sanitario en importación.

Ya pueden llenar formulario de Cepadem

Llegó la hora para los herederos de beneficiarios del Cepadem. Desde hoy está habilitado el formulario digital para que estas personas soliciten el documento y para los jubilados que tengan reclamos.

¿Contrabandeando productos?

Las autoridades aduaneras dominicanas decomisaron más de 9 millones de cigarrillos de contrabando procedentes de Panamá.

Lotería con más fondos que la CSJ

"En un sistema judicial que maneja recursos escasos. Mucho más maneja la Lotería Nacional de Beneficencia que el Órgano Judicial", aseveró el diputado Crispiano Adames. TVN examinó el comentario y resultó que para el año 2018 el Órgano Judicial solo tendrá 164 millones 248 mil dólares versus los 239 millones 757 mil 400 de la Lotería.

