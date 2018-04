Duty Free de 2 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Opiniones a favor y en contra se generaron luego que el exviceministro de Economía, Iván Zarak, reaccionara de manera radical por la situación que se dio con un periodista que hacía la cobertura del accidente de Costa del Este. Zarak lo llamó “sanguijuelas inescrupulosos” “periodistas de la fauna”, “fueron buscar lana y salieron trasquilados”. Se pasó de tono y de insultos. ¡Muy feo!Según cifras oficiales la logística impulsó el crecimiento económico del país a inicios del año. El Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón comandaron este crecimiento. La apuesta logística tiene resultados.A Leo González, administrador de Panamá Pacífico, no le fue bien en su comparecencia de Memoria 2017. Según los diputados la zona no está cumpliendo con el objetivo para la cual fue creada.Panamá ya fue excluido por Grecia de una lista de paraísos fiscales, decisión que se atribuyó a la medida reciente que tomó Panamá de crear su propio listado de países que lo discriminan con miras a aplicar la reciprocidad. Al parecer está medida de presión está rindiendo sus frutos. La guerra en la creación de listas adoptada por cada Gobierno de los distintos países hace temblar a las naciones, logrando un entendimiento.Los productores de maíz siguen en alerta por los problemas en la comercialización del grano, dicen que los importadores solo le han comprado 12 camiones articulados en lugar de los 24 que se habían comprometido y todavía restan por cosechar unas 2,500 hectáreas.La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva recopilará y publicará una lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, como referencia al momento de implementar medidas de diligencia a los clientes.Representantes de aerolíneas Las aerolíneas afriman que el alza en las tasas aeroportuarias y el costo del combustible les obliga a trasladar los costos a los clientes, situación que frena el turismo.Tras el accidente en Costa del Este muchos se preguntan si ya la SPIA y CAPAC están organizando una investigación con la constructora, así como iban a hacer con lo del puente de Miami que nadie sabe qué pasó.La ACODECO decomisó más de 19 mil productos vencidos en dos meses, entre ellos lácteos y pastas. ¿Qué pasa con los comerciantes? ¿Prefieren afectar al consumidor que perder en el negocio?El primer vuelo de la aerolínea Air China que partiría de Pekín a ciudad de Panamá se pospuso, según lo anunciado. El vuelo debió haber llegado el 29 de marzo, pero ahora llegará el 5 de de abril. El cambio se debió a problemas con la parada técnica en Houston, Estados Unidos.Próximamente Panamá tendrá ruedas de negocios en Corea del Sur y Chile para promover la oferta exportable del país. Productores ya ni se emocionan, dicen que solo se benefician los grandes.Según cifras del Instituto de Estadísticas y Censo de la Contraloría, los préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo Agropecuario disminuyeron un 96% en el primer mes de este año al reportar un total de $348 mil, en comparación con el mismo periodo de 2017, cuando registró un crecimiento de 3.6%. Detallan que los préstamos totalizaron solo $54 mil. ¿Qué pasó? ¿no hay incentivos? ¿Será que los productores prefieren no endeudarse por razones que ya son conocidas?Dieciocho días han pasado desde que se venció la segunda prórroga de negociación de la Convención Colectiva Suntracs-Capac. Soló le quedan dos días para lograr un entendimiento. ¿Habrá huelga?

