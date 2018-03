Duty Free de 29 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Algunos no quieren a extranjeros trabajando en el país. Rolando Mirones dijo: “Ningún extranjero debe estar trabajando en Panamá como carretillero, ayudante de mercado, empacador o vendedor ambulante. Estas no son labores en las que nos faltan trabajadores calificados y permitirlo perjudica a miles de panameños, quienes son víctimas de competencia”.La compañía Alstom España envió a Panamá el primero de 21 trenes que fabrica en su planta en Barcelona, para la línea 2 del metro.¿Sabía que Panamá es uno de los países de Latinoamérica con mayor consumo de pescado y productos de mar según la FAO? El consumo promedio de Panamá es de 13 kilogramos por año.El exviceministro del MEF dejó muy claro que la institución no puede aprobar o rechazar presupuestos. “Esa facultad es de la Asamblea de Diputados. Si el MEF tuviera esa prerrogativa constitucional, el presupuesto de la Asamblea fuera muy diferente”, indicó Zarak.Los hoteleros intentan saber qué está afectando a su sector y ahora cuestionan que el alto costo de boletos aéreos a Panamá puede supuestamente estar frenando el turismo para el país.MINSA, ¿qué pasó con el permiso para el sacrificio de bovinos en el matadero de Metetí? Ganaderos llevan más de 6 meses esperando.Cuidado si no cumple con las normas de arrendamiento, porque en los próximos días habrá operativos de alquileres clandestinos.Los usuarios que quieran comprar pescado o crustáceos durante la Semana Santa deben confirmar los precios oficiales publicados por la ACODECO para evitar ser víctimas de los comerciantes careros.Los precios de la gasolina y el diésel aumentarán mañana, justo en días de asueto cuando hay un éxodo hacia el interior. ¡Que raro!A diciembre de 2017 la deuda de las personas a los bancos superó los $27,175 millones, en 2016 la cifra fue de $24,986 millones, lo que refleja un aumento de 8%. El saldo en la cartera de crédito más fuerte son los préstamos hipotecarios y personales. La deuda en tarjetas de crédito fue de $2,261 millones, $251 más que el año anterior.

