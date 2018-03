Duty Free de 28 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Empresarios en la provincia de Chiriquí cuestionaron las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, quien asegura que la economía está volando. Afirman que la realidad de la provincia es otra y que pareciera que hay varias repúblicas dentro de Panamá. Aseguraron que hay desigualdad en las inversiones y también en la distribución de las riquezas.Empresarios quieren al presidente Juan Carlos Varela en el país porque consideran que así se solucionan problemas. ¿Dejará de viajar?Productores de sandía en la provincia de Coclé están preocupados. Afirman que más de 35,000 sandías se perdieron con la crecida del río Grande. Las pérdidas superan los 100 mil dólares.El MEF tuvo que mandar a anular el CEPADEM de jubilados del Canal de Panamá. Las autoridades descubrieron que estos trabajadores no tenían derecho de cobrar el cheque porque ellos no cobraban décimo, ya que su patrono era el Gobierno de EE.UU.Pescadores de Chitré aseguran que no les ha ido bien. Dicen que salen a pescar y no traen nada, otros prefieren no arriesgarse. Semana Santa es la época para mejorar la venta, ahora no hay producto.20% de la energía que se despacha en Panamá Oeste es hurtada. 40 mil personas realizan conexiones ilegales para no pagar luz.La Superintendencia de Seguros y Reaseguros negó que el control electrónico de la vigencia de seguros de autos las haga la policía.Carretilleros del Mercado de Abastos protestaron ayer. Aseguran que no los dejan trabajar, aunque cuentan con los carnés exigidos, mientras que los extranjeros trabajan sin ningún tipo de restricciones en el lugar. ¿Donde está la autoridad?Llueven las denuncias por las asistencias económicas del MIDES. Según el ministro Alcibiades Vásquez, pondrán orden. ¡Dejen la cargadera!Según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018, Panamá figura en la lista de países centroamericanos que dan cuenta de un nivel de evasión tributaria que resulta inadmisible. El informe hace referencia a la baja recaudación del IVA (Impuesto al valor agregado), lo que en Panamá se conoce como el Impuesto de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

