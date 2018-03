Duty Free de 27 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Y aunque se considera que el sector de la manufactura está olvidado en Panamá, en 2017, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria de la manufactura se incrementó 2.6% si se le compara con el año anterior, según cifras brindadas por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP). Esto representa buenas noticias ya que las cifras reflejan un aumento de 54.6 millones de dólares.Algunos restaurantes han tenido que bajar sus precios y hacer ofertas por la crisis de que las personas no pueden pagar precios elevados.¿Sabía usted que el talón de aquiles de los emprendedores es el acceso al crédito? Esto es lo que causa que el 75% de los emprendimientos no sobrevivan los dos años por falta de dinero.¡Ojo! La producción de tomates podría disminuir. Resulta que más de 600 productores han dejado la siembra de este rubro en las provincias centrales en las cuatro últimas décadas, debido a el descenso de las políticas de Estado hacia este y otros sectores.Aunque ya anunciaron que los negocios con afectaciones por el plan de renovación en Panamá están exentos de pagos tributo 2018, los comerciantes insisten sobre pérdidas de hasta 50%.Acusan que los trámites para poder operar una industria puede demorar hasta 7 meses, lo que afecta las pasibilidades de exportar.“Visité las instalaciones de la Cadena de Frío, millones invertidos esperan ser aprovechados”, dijo el empresario Marco Ameglio.Se necesita que el Instituto de Seguro Agropecuario vaya a hacer las impecciones de campo en Coclé luego que de por lluvias se inundaron áreas de cultivos de cebolla lo que representa pérdidas del rubro.La empresa KLM invierta todos los ingresos de su programa de compensación de emisiones CO2 en reforestación en Panamá.Cuidado, no maneje su auto si no tiene la póliza vigente. Desde el próximo mes de abril lanzarán la plataforma del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), sistema que permitirá a los ciudadanos y autoridades verificar si las pólizas de autos están vigentes o no de una manera rápida a través de una aplicación.

