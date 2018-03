Duty Free de 26 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Duty Free

Seguro hay una nueva vacante hoy en el Gobierno: la de redactor en la Gazeta Oficial, porque imaginamos que ya habrán botado a quien en una resolución erró el precio a pagar por un servicio que contrataría el Registro Público a Cable and Wireless. La resolución en Gazeta dice que el servicio será por DOS MIL MILLONES DE DÓLARES, cuando en realidad debió decir $2 millones.Desde el año 2008, las exportaciones panameñas han venido en caída al sufrir una baja del 40% con relación al año 2017, que pasó de más de 1,000 millones de dólares a solo $660 millones.Los ediles de las juntas comunales de la provincia de Panamá Oeste denunciaron que llevan 14 meses esperando los fondos prometidos por el Gobierno para costear la limpieza y seguridad en ríos y playas de esta parte del país.El exviceminstro de Economía, Iván Zarak, se refirió a las declaraciones del director del IDAAN, sobre “la epidemia de piscinas en barrios marginales”. “Lo que dijo el director del IDAAN es reprochable. El nivel de cobertura y fijación con esta metida de pata es igualmente ridículo”, dijo. Muchos se preguntan porqué no reprochó la metida de pata del ministro Dulcidio, quien llamó “mentecatos” a los panameños.El exembajador Eloy Alfaro criticó la decisión de realizar proyectos turísticos en Coiba. Cuestionó quién está detrás de eso. Dijo: Como si no hubiera suficientes áreas donde desarrollar proyectos turísticos, ¿hay que hacerlo en área protegida de Coiba? ¿Quién detrás?Cifras oficales revelan que de 2014 a 2017 se han enviado desde Panamá hacia otros países $1,763 millones en concepto de remesas, cifra que supera los montos recibidos durante este mismo periodo. Las autoridades dicen que es más lo que se envía que lo que se recibe y esta tendencia ha ido en aumento. Esto deja al descubierto la cantidad de extranjeros que han sido acogidos por el país.El SUNTRACS advirtió sobre personas que están solicitando un apoyo económico en nombre del sindicato para ayudar a un nieto de Genaro López. Piden no caer en esto, porque son estafadores.Tocumen, S.A. volverá a probar suerte en los mercados internacionales en mayo próximo; realizará una nueva emisión de bonos para aliviar la presión sobre el flujo de caja de la terminal aérea.La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos sigue discutiendo el Proyecto de Ley 573, que modifica la regulación para la prestación del servicio de electricidad; evalúan los cambios que pedían las partes.La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) estima un incremento en el consumo energético en los meses de abril y mayo porque son los meses más calurosos del año. La gente prefiere poner su aire acondicionado o pasar más tiempo con el abanico encendido, pero ¡ojo! con esto, la tarifa eléctrica anda por las nubes, es mejor ser precavidos y aplicar medidas de ahorro para luego no caer en quejas y lamentaciones.El nuevo ajuste en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal (Fed) de los EE.UU. también afectará el acceso a la compra de una vivienda, ya que estas también subirán de precios.En febrero de este año el saldo de la deuda pública fue de $23,326.2 millones, cifra que representa un aumento de $1,483.6 millones en comparación con el mismo mes del año pasado. Desde el año 2014 la deuda pública del país no ha frenado su crecimiento y cada vez más sigue aumentando. Según información oficial este año el Gobierno debe pagar $1,160 millones en deuda. En 2019 debe pagar $1,079 millones y en el 2020, $1,990 millones. ¿Como hará el país para hacerle frente a esto?La Autoridad de Turismo firmará un acuerdo con Air France-KLM para incentivar la atracción de turistas europeos al país. En 2017 estos fueron los que más visitaron el país; este año serían más.

