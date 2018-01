Duty Free de 19 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 19 Enero 2018 Publicado en Duty Free

El expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Linares, cuestionó la gestión de la Cancillería de la República ante la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE). Según Linares tanto la Cancillería como el Gobierno tienen la obligación de defender los intereses panameños y eso no está ocurriendo.Panamá será el país con mayor crecimiento económico de Latinoamérica, con un 5.6%, según el Banco Mundial.Según la compañía de seguridad informática Eset, en el último año las criptomonedas han estado sufriendo distintos ataques cibernéticos porque son utilizadas con más frecuencia para el pago de productos y servicios. Ahora las personas no solo están en peligro al tener dinero efectivo o tarjetas, sino con las virtuales.Algunos comercios insisten en ignorar las normas, todo para no afectar sus ganancias y estar en el el “juega vivo”. Ayer la ACODECO multó a dos comercios en Villa Zaíta por incumplimiento de Control de Precios. Cada uno deberá pagar $500.00.Los buses y chivas hacia el sector de Agua Fría, Darién y Chepo están cobrando hasta $3.00 por personas después de las 9 PM porque no hay una gran flota hacia el sector. ¿Por qué nos los regulan y controlan?Frenadeso publicó en su cuenta de Twitter una acerca de que supuestamente están entregando cédulas a venezolanos como si fueran panameños de nacimiento. ¿Será cierto u otra alucinación de este grupo? Esta situación debe ser aclarada y el Tribunal Electoral emitir un pronunciamiento. Ya sería el colmo que estos ciudadanos voten en Panamá como si fueran locales.Panamá podría concretar dos nuevas alianzas aéreas mediante acercamientos con la compañía española Air Europa y la portuguesa TAP, así lo dio a conocer la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).La directora de la Antai, Angélica Maytín, revivió la polémica en torno a Henri M. Mizrachi y Nicolás Corcione, de la Junta Directiva de la ACP. Pidió a Juan Carlos Varela que los remueva de sus cargos.El viceministro de Comercio e Industrias, Nestor González, aseguró que durante su visita a China participaron en varias reuniones con autoridades del país asiático, donde analizaron las economías de ambos países y las ventajas de cada uno de los mercados. “Todos estos estudios y negociaciones llevarían a la firma de un TLC, pero por ahora no”.

