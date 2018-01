Duty Free de 18 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 18 Enero 2018 Publicado en Duty Free

Nuevamente el queso genera polémica, esta vez no por ser imitación sino por ser “presuntamente” “queso plástico”. En redes sociales, una persona denunció haber comprado queso Mozzarella, pero al momento de ponerlo a fuego directo no se derretía, cambiaba de color blanco a negro, parecía plástico quemado. Esto ya está en investigación. ¡Ojo con esto!Los consumidores deben ir preparando sus bolsillos, debido que la cebolla podría incrementar su precio en los próximos días.Aristides Hernández, presidente de AIH Capital, aseguró que a pesar del robusto crecimiento del país, las tasas no mantienen la estabilidad macrofiscal a mediano plazo. Veremos qué pasa en 2018.La constructora MECO ha hecho caso omiso a las advertencias y citaciones del Consejo Municipal de San Miguelito para que presenten los planos del proyecto de ampliación de la carretera Transístmica y así conocer el valor de la obra y paguen impuestos.Siguen los pronunciamientos por la entrada de vehículos usados a Panamá. Ayer miembros de la Asociación de Importadores de Autos Usados, expusieron su opinión sobre el proyecto Ley 580.¿Orden de llegada o tómbolas? Se está volviendo costumbre el despelote por la selección de puestos de venta en ruta del Carnaval.El Ministerio de Salud ha cerrado 8 empresas porcinas en Los Santos, por vencimiento de permisos y otros casos de contaminación.La Dirección General de Ingresos anunció que el Plan Piloto de Factura Electrónica inicia el otro mes. Varias empresas participan del plan y facturarán operaciones electrónicamente, el resto está a la espera de lo que suceda en esta prueba.La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra para pasarla a una lista gris. El cambio es minúsculo, igual el país está en la raya.La Secretaria Nacional de Energía destacó en su comunicado que Panamá sigue siendo el país de Centroamérica con el combustible más barato, sin embargo, cada quince días el precio es más elevado y está en constante aumento. Los consumidores no perciben ese supuesto precio más bajo. ¿Quién entiende?

