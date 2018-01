Duty Free de 16 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 16 Enero 2018 Publicado en Duty Free

La entrega de Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) no fue “color de rosa” en todos los lugares. A nivel de provincias hubo muchas quejas por la falta de divulgación de cómo sería la entrega de cheques. Los beneficiarios están llegando a los colegios sin siquiera saber si su Cepadem está listo o sin verificar en la web.La Zona Libre de Colón busca levantarse, ahora están apostando a un nuevo modelo de negocios enfocado en el comercio electrónico.Ya anunciaron que ningún bus alternativo o “nevera” será indemnizado. A los conductores de los buses que serán sacados de circulación les cayó como un balde de agua fría. ¡No habrá platita!Olmedo Arrocha, encargado de la entrega de Cepadem del MEF, dijo en su Twitter que “está pensando cuidarse el alma”. “Tal vez yo no soy la persona indicada para esta misión... y hay magos que lo logren hacer mejor, pero nadie antes asumió esta responsabilidad”.Invertirán $2.5 millones para adecuar colegios que acogerán a jóvenes de la JMJ. La inversión no debe darse sólo para estos eventos, hay muchas otras necesidades en planteles.¿Sabías que los bancos deben mostrar en sus ATM el costo de la operación a realizar para que el usuario decida si continuará?El MIDA entregó insumos y equipo a pescadores artesanales y señaló que presentará nueva ley de pesca nacional. Ojalá mejore el sector.Este año iniciaría la construcción del Cuarto Puente Sobre el Canal para que este listo en 2022. Sin embargo ni siquiera se ha adjudicado la obra. ¿Cuál es la demora? Si las empresas ya están precalificadas.Ahora son los miembros del Suntracs los que más realizan piqueteos. Este 2018 se activaron. ¿Se dieron cuenta que estaban dormidos?El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que el tema de aguinaldos debe ser analizado y revisado de manera puntual por los ministros de Trabajo, Economía y Finanzas y el Contralor de la República porque tanto las críticas como los pronunciamientos han sido válidos. Ya veremos si ponen orden o sigue lo mismo.

