Duty Free de 15 de enero de 2018 Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Duty Free

Contralor pondrá orden a los bonosCon las recientes protestas de empleados de diferentes instituciones públicas, el contralor Federico Humbert aseguró que continuará con la postura de cuidar los fondos del Estado y que es inaceptable que los directivos de la AMP y de la DGI estén recibiendo aguinaldos de $7,000 y $36,000. Al parecer se les acabará la fiesta de aguinaldos tan elevados como estos.Mina de oro detrás del GNLMéxico se convirtió en el principal cliente de Gas Natural Licuado del Canal de Panamá. ¿Será esta la nueva mina de oro del Canal?El agroturismo no seduce a productoresProductores de la provincia de Chiriquí afirman que la acreditación de fincas agroturísticas no le servirá al ministro del MIDA, Eduardo Carles para seducirlos ni enredarlos, ya que aunque éste quiera “impulsar el agro” en la provincia todavía están a la espera de las auditorías que se harían en la regional del MIDA de Chiriquí por el tema de la brucelosis.Aplauden entrega de nueva carreteraEl abogado y dirigente juvenil, Javier Yap Endara, aplaudió la finalización de la carretera Santiago-David. “Hace un año rumbo a Chiriquí casi me despido cuando un Hilux perdió el control y me interceptó de frente. Otros no han vivido para contarlo”. ¡Ya era hora que la arreglaran!Una puntualidad digna de imitarSi Copa Airlines ha logrado convertirse en la aerolínea más puntual de Latinoamérica por su trabajo y trayectoria, ¿por qué el panameño no puede serlo también e imitar esta conducta?Dulcidio está lleno de optimismo...El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, refleja altas dosis de optimismo en la red social Twitter, donde comparte cada reportaje foráneo sobre Panamá y su economía.¿Método de confección del Cepadem?¿Cuál será el criterio para confeccionar los Cepadem...por apellido, aleatorio o partido político? Esta es la pregunta de muchos usuarios en redes sociales quienes argumentan que el sistema de entrega del documento no ha sido eficiente y notan que hay preferencias.Atentos para obtener Registro Único de DGILa Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el trámite para la obtención del Registro Único del Contribuyente (8-NT) en el caso de los extranjeros que acuden a las sedes de la DGI, se hará de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.Cuidado dónde y cómo se estacionaMarcela Vallarino, de la Fundación Felipe Motta, acusó que “es corrupción cuando te estacionas diagonal en los 4 únicos estacionamientos que tiene el Centro de Donacion de Sangre.Humor económico de Juan Carlos TapiaEl empresario y comentarista, Juan Carlos Tapia ahora publica en su cuenta de Twitter “avisos economicos“: 1. Se ofrece piloto de pruebas para fábrica de supositorios. 2. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. 3. Por diabetes vendo mi flauta dulce. 4. Cambio chicle en buen estado, por caramelo con poco uso.

Imprimir Correo electrónico