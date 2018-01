Duty Free de 10 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 10 Enero 2018 Publicado en Duty Free

Al parecer el embajador del Reino de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen visitó las Tierras Altas de Chiriquí y mostró su respeto por los productores. “Hacen un arduo trabajo y a pesar de la importancia de su labor, la mayoría gana poco”, indicó. Este diplomático siempre realiza comentarios y recomendaciones sobre la importancia del agro. Ojalá Panamá las tome en cuenta.Siguen los buenos meses para los comercios. No había terminado de pasar las compras navideñas y ya está todo para escuela y verano.La producción de porotos, tomates y ajíes se ha visto afectada por las lluvias. Productores advierten que los precios están subiendo y temen que el Gobierno recurra a un aumento en la importación.La denuncias del sobrecosto del alumbrado de un campo de juegos en el corregimiento de Huile en Arraiján es solo un detalle, ya que en los otros corregimientos también hay otros proyectos financiados por la Descentralización que tienen excesos en sus valores.Según el administrador de la ATP, Gustavo Him, Panamá tiene el activo, los malls y el comercio para hacer promoción sin necesidad del Black Weekend' o 'Black Friday', en la apuesta al turismo de compra.Como el que no llora, no m..., los trabajadores de la AMP cerraron el puerto Vacamonte exigiendo sus bonos y aseguran más protestas.La Asociación de Autos Usados denunció que Aduanas les ha montado una persecusión, aplicando un impuesto regular a vehículos híbridos.Los productores de guandú en Boquerón, Chiriquí denunciaron que tienen pérdidas debido a las plagas que están afectando la floración y la cosecha del grano, ya pidieron apoyo al MIDA y no hay respuestas como siempre.Una empresa panameña ganó una licitación en Bogotá, Colombia para recolectar la basura de ese lugar, luego de cuestionamientos.Dos meses han pasado desde la celebración del 10 de Noviembre en la Villa de Los Santos y el Gobierno no ha pagado los 9,000 platos de comida del festejo. Los que dieron el servicio están preocupados porque adquirieron créditos para comprar los alimentos y aún no les pagan.

Imprimir Correo electrónico