Duty Free de 4 de enero de 2018

Más de un mes ha pasado desde que el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Eduardo Carles anunciara que se efectuarían auditorias en las oficinas regionales del MIDA en Chiriquí para atacar con más “efectividad” hechos como el caso de brucelosis. El tiempo pasa y no se sabe del tema, esperemos que no halla sido solo una “cortina de humo”.La compañía danesa Amazing Jewelry prepara su entrada a Latinoamérica este año; la joyería operaría también en Panamá.Segun la Cepal, Panamá fue el país de la región “con mayor capacidad para generar ingresos por unidad de energía, tanto en Centroamérica como en relación con el promedio latinoamericano”.El canal chileno TVN exhibió una nota en el espacio "Diario de viaje", en Costa Rica. El equipo viajaba en taxi y el conductor se llamaba “Uber Jimenéz”, lo que llamó la atención de los televidentes que prestaron más atención en tomar capturas de la TV que al mismo reportaje.Ayer un camión quedó enganchado en cables del tendido eléctrico en Obarrio, provocando la fractura de un poste. Al parecer, aún no ha llegado a esa zona el proyecto de soterramiento de cables.Almorzar al medio día en Panamá se ha vuelto un dilema. Lugares repletos y alza en los precios. Lo mejor es llevar comida de la casa.“La desinformación crece y la confianza en los medios se viene abajo...”, fue parte del mensaje de A.G. Sulzberger, editor del NY Times.Recién inicia el año y ya se perciben varios aumentos: suben los precios de la plataforma Uber; aumenta la electricidad y la matrícula de los colegios, también el salario mínimo. Y ahora, la gasolina y el diésel.La última de ellas, un supuesto tuit del mandatario Donald Trump en el que señalaba a Panamá. Ojo, verifiquemos antes de compartir.Se acabaron las fiestas de fin de año, llegó el verano y los gimanasios aprovechan para disparar sus ofertas y enganchar a más clientes. Las ofertas van desde los $15 a los $240 dependiendo del servicio. ¡A recuperar el tono muscular que se perdió en diciembre, mientras otros también se benefician!

