Duty Free de 3 de enero de 2018

El Embajador del Reino de los Países Bajos en Panamá, Dirk Janssen, publicó en su cuenta de Twitter un video que muestra cómo en Holanda cosechan la lechuga “sin químicos. Poca agua. Calefacción con calor residual de la industria petroquímica”. Panamá debería aprovechar este país aliado para fortalecer y modernizar el sector agro con nuevos mecanismos.El plan de señalización horizontal y vertical de calles y avenidas de Panamá costará $1.4 millones. Ojalá está inversión rinda frutos.¿Sabía que algunas páginas web facturan entre 10,000 y 40,000 dólares al mes por la publicación de ‘fake news’ (noticias falsas) que se escriben en apenas diez minutos? Este mercado está creciendo.Los arbolitos de navidad no pueden ser compactados por los camiones que recogen la basura porque se dañan. Así que no ponga sus pinos secos en su basurero, mejor llévelo al operativo para recolección de arbolitos navidad que tendrá la Autoridad de Aseo.La Alcaldía de Panamá ofrece un descuento de 10% a los contribuyentes que paguen sus impuestos del 2018 completos antes del 31 de enero. Así se hace: hay que incentivar al usuario.Más de $120 mil recaudó el Metro de Panamá, S.A. en dos meses, por pago de publicidad. Mientras tanto siguen las quejas de los usuarios.En el mercado de la Cadena de Frío en David se habilitó un puesto para cambiar el arroz con gorgojo que vendió el IMA a los chiricanos.Según el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, el aumento al salario mínimo “no debe” impactar el costo de la canasta básica. Harán operativos para asegurar que los comercios no cambien los precios.Productores se preparan para afrontar la época seca. Buscarán embalsar o represar el agua de los ríos para poder abastecerse.Las nuevas máquinas de pantalla táctil instaladas en estaciones del Metro de Panamá para recargar las tarjetas (plan de modernización) no han resultado nada positivo para los usuarios: el sistema es más lento que el anterior, incluso se toma más tiempo en las filas para recargar. Ojo, ¡vale más la eficiencia que la modernización!

