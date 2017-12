Duty Free de 22 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 22 Diciembre 2017 Publicado en Duty Free

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) siempre se ha caracterizado por hacer planteamientos de situaciones del país, pero últimamente sus acusaciones son más serias. ¿Las cosas serán como dicen o ya estarán alucinando? La más reciente acusación fue para el sistema de vigilancia del Municipio de Panamá, el cual aseguran es para espiar la vida de los ciudadanos de la capital y que es como el G2. “Vigilarán las casas a ver si haces mejoras para caerte con impuesto”, aseguraron.Consumidores resaltan que el buen entrenamiento en algunas empresas ha mejorado la atención al cliente y que esa es la clave.El Metro de Panamá tiene gigantes vallas publicitarias con iluminación por donde pasan sus usuarios. Incomodan y no llaman la atención.Desde que el Aeropuerto de Tocumen se quedó sin electricidad por más de seis horas, trabajan en robustecer el sistema eléctrico. El gerente, Carlos Duboy, comentó que los trabajos tienen un avance de 40% y en esta primera fase han mejorado el circuito que lleva energía a la terminal aérea desde la red de distribución para reducir el nivel de las fluctuaciones.¿Conoces el programa Study of the United States Institutes (SUSI) para Estudiantes Líderes? Esta beca en EE.UU. le brinda a estudiantes de licenciatura una oportunidad para desarrollar sus habilidades de liderazgo. Los interesados pueden aplicar online.Para Eduardo Flores, rector de la UP, vender la grúa TITÁN de la ACP como chatarra es no valorar esta obra de ingeniería. “La tengo en mi libro de física en un problema de potencia”, aseguró en Twitter.El director general de Ingresos, Publio Cortes, aseguró en su cuenta de Twitter, que la Dirección General de Ingresos avanza exitosamente el Proyecto de Factura Electrónica.Según Any Lam Chong, de la Embajada en China, a diario reciben más de 40 llamadas de chinos interesados en visa para visitar Panamá.El diplomático Milton Henríquez asegura que en una reunión defendió la labor de Panamá en transparencia y equidad fiscal y coordinó pasos para el apoyo de España en sacar a Panamá de la Lista “N” europea.El balance del Operativo de Acodeco en Herrera indicó que verificaron 309 establecimientos con 45 anomalías, 1,349 productos vencidos, y 33 mercancías deterioradas, entre otras.Autoridades aseguran que la pobreza en Panamá ha tenido cambios positivos de inversión frente a los años anteriores, pero el desempleo está en alza y no hay buenos salarios. ¿Quién entiende?La presunta falta de organización y problemas en el sistema para la entrega de Cepadem mantiene molestos a los usuarios. Ante esto, el director de programación de inversiones del MEF, Olmedo Arrocha, ha estado muy activo en Twitter respondiendo a usuarios y explicando casos como que: “los jubilados que cobran por ACH es una dinámica más compleja porque hay que movilizarlos a algún lugar porque Cepadem no es un cheque”.Pequeños empresarios se mantienen molestos por la gestión de la AUPSA, aseguran que los funcionarios son “ineptos y no solucionan”.

