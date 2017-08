El presidente de General Electric descarta aspirar a puesto ejecutivo en Uber Escrito por Redacción Web. 27 Agosto 2017 Publicado en Economía

EFE | El presidente de General Electric (GE), Jeff Immelt, descartó hoy estar compitiendo por un puesto ejecutivo en la aplicación de transporte Uber, que busca un nuevo consejero delegado desde hace semanas tras la salida del polémico Travis Kalanick.

"He decidido no buscar un puesto de liderazgo en Uber. Tengo un respeto inmenso por la compañía y sus fundadores: Travis, Garrett y Ryan", escribió Immelt en su cuenta de Twitter tras reunirse con directivos de Uber en San Francisco durante este fin de semana, apunta The Wall Street Journal.



En los últimos meses, Uber ha estado envuelta en varias polémicas que han impactado a miembros de su cúpula directiva, comenzando por Kalanick, que dejó su cargo ejecutivo en junio aunque permanece en el consejo de la firma.



Según el portal especializado Recode, Immelt, que no argumentó su retirada de la carrera por el control de Uber, competía con otro candidato cuyo nombre no ha trascendido y era la opción favorita de Kalanick.



El veterano ejecutivo de General Electric no vio con buenos ojos "la disfunción y las luchas internas" en el consejo directivo ni la mentalidad de sus miembros, que no ponen "la empresa por delante", recoge el portal.



Tampoco le convenció la batalla legal de Uber con el fondo Benchmark, uno de sus principales inversores, que acusa a Kalanick de esconder fallos en la gestión de la compañía y de tratar de colocar a personas afines en la junta para protegerse y, eventualmente, recuperar su puesto.



La lista de candidatos en consideración para liderar Uber ha incluido nombres como el de Meg Whitman, una de las más destacadas figuras del mundo de los negocios de Estados Unidos y expresidenta del consejo de administración de Hewlett-Packard.



No obstante, tal y como ha hecho este domingo Immelt, quien abandonará en enero el consejo de administración de GE, Whitman descartó que quisiera convertirse en máxima directiva de Uber el pasado mes de julio.

