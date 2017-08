Empresas resisten caída por la reducción de los turistas Escrito por Delvin Castillo. 25 Agosto 2017 Publicado en Economía

El sector turístico está preocupado por la baja llegada de turistas al país. “Nosotros, en este momento, nos sentimos en tiempos de vacas flacas” afirmó Alberto Quirós Jaén, presidente del Centro de Investigaciones y Desarrollo Turístico.

La Contraloría General de la República informó de que durante los primeros meses de este año la caída de turistas se situó en un 7.5 por ciento. “La cantidad de visitantes ha aumentado, pero no todos son turistas, allí hay excursionistas son los que llegan y no duermen en Panamá sino que vienen por cruceros o avión, visitan, algún rato, la ciudad y están los inmigrantes que es un número muy importante y lo estamos contando varias veces al año, porque ellos entran y salen por el tema migratorio”.

Agregó que “en Panamá nosotros, en este momento, tenemos algunas dificultades. Por ejemplo el dólar se ha fortalecido, o sea aquellos países que nos enviaban turistas y que tienen una moneda más débil, pues deciden ir a otros lugares donde el dinero les rinde más”. Antonio Alfaro, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, expresó que “la queja es que no hay turistas, que no hay ocupación hotelera, que no hay visitantes.

Si es cierto, estamos en una época baja. Son temas cíclicos, creo que se hace lo necesario para cambiar la situación. Se inició, a principios del año la publicidad internacional en aquellos países que tienen la capacidad de venir y creo que la situación va a cambiar”.

De igual forma, añadió que “Panamá, hoy día, está recibiendo 1.2 millones de turistas que vienen al país a dejar su dinero, porque los otros vienen aquí a ver como se hacen de dinero para mandar”. Ayer se realizó un seminario titulado “Turismo en tiempos de vacas flacas”. Es una iniciativa para que el turismo, en el país, se reinvente, se potencie y conviertan la crisis en una oportunidad con el objetivo de contribuir y mejorar los planes de negocio.

