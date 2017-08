Administrador de ATP se reúne con autoridades de Isla Colón, Bocas del Toro Escrito por Redacción. 24 Agosto 2017 Publicado en Economía

En cortesía de sala en el Consejo Municipal de Isla Colón el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, explicó a las autoridades locales y moradores de la zona en qué consiste el plan piloto de municipios turístico y los proyectos que la entidad pretende desarrollar en la provincia, específicamente en isla Colón y Bastimentos.Isla Colón, al igual que Pedasí, El Valle de Antón, Boquete y Taboga, forma parte de los cinco destinos del plan piloto que impulsa la ATP con el apoyo de la empresa privada, los gobiernos locales y la comunidad, a fin de potenciar sus productos turísticos e incrementar la llegada de visitantes al país.Precisamente en Isla Colón— detalló Him— se invertirán 3.3 millones de dólares en proyectos para recuperar áreas urbanas de uso público peatonal y vial, que incluye construcción de aceras, ciclovía, señalización, iluminación y revisión del sistema de drenaje, así como el remozamiento del parque Simón Bolívar, donde se realizan las principales festividades de la isla.También se contemplan trabajos de mejoras en el Parque Nacional Marino en Isla Bastimentos, específicamente en Cayo Zapatilla 2 y en el sendero de Playa Wizzard, muy concurrido por los amantes del surf.En Cayo Zapatilla 2, ya se adjudicó la obra y está en ejecución, a un monto de 437 mil 762 dólares. El lugar se habilitará con duchas, vestidores, un nuevo centro de información, puesto de control para guarda parques, planta de tratamiento de aguas residuales, remodelación del muelle para el atracó de botes pequeños, entre otras facilidades.En tanto, en playa Wizzard se hará una inversión de 165 mil dólares, para el diseño y construcción de un ecosendero, cuyos pliegos se muestran en Panamá Compras.Him también señaló que se está en proceso de consulta con la Casa Cural de Isla Colón, para la habilitación dentro del inmueble de un museo o museografía, para que el visitante conozca la historia de Bocas del Toro y la idiosincrasia de su gente.Estos proyectos—según el administrador de la ATP— buscan dinamizar la actividad turística, permitiendo mayores ingresos a sus moradores que viven sobre todo de la industria turística."Si el trabajo no se hace en equipo y en consenso con la comunidad, las empresas privadas, las entidades y los gobiernos locales se nos hará difícil empujar el desarrollo turísticos en estos cincos destinos, resaltó Him, apelando a la unidad.Señaló que el plan piloto de distrito turístico se encuentra en fase adelantada en Pedasí, Boquete y El Valle de Antón. “El objetivo es lograr la participación y fortalecimiento de los municipios en la gestión de la actividad turística”.El acuerdo con el Municipio de Isla Colón abarcaría, entre otros puntos: acciones para el manejo de la basura, programa de reciclaje, y muy importante la capacitación en cultura turística.Martín Downer, alcalde del distrito de Bocas del Toro, indicó que la firma de acuerdo con la ATP es conveniente para del municipio, porque se crea un ambiente para trabajar en equipo con la empresas privada y las instituciones del Estado, en aras de promover el turismo, principal motor de la economía de esta región.El alcalde avaló la posición de la ATP de elevar a consulta de la comunidad los trabajos que se pretenden realiza en el distrito. “Los residentes quiere opinar y tener participación en las obras que se tracen para bien de la comunidad, porque el turismo, en este caso, es el medio de subsistencia para ellos"El administrador de la ATP y su equipo de trabajo concluyeron el recorrido por Bocas del Toro en el puesto fronterizo de Guabito, donde la ATP proyecta instalar centro de información turística.

