ATP promueve “Panamá: The Musical”, una nueva atracción turística en inglés Escrito por Redacción. 21 Agosto 2017 Publicado en Economía

“Panamá: The Musical” será el primer musical de Panamá escrito en inglés creado para atraer turistas de Canadá, Estados Unidos y Europa e impulsar el talento de actores panameños.La obra musical se está promocionando en estos mercados internacionales bajo el lema “No has visto Panamá hasta que hayas visto Panamá: el Musical, el orgullo de Panamá” y será presentado por primera vez en el West End FromPage2Stage Festival de Londres, el próximo 14 de agosto.El estreno oficial de obra está programado para el 1 de febrero de 2018 en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, con los auspicios de la Autoridad de Turismo de Panamá.Luego de su estreno en Panamá en febrero de 2018, se presentará en Toronto en noviembre de 2018, mientras que en Londres y el resto de Canadá en 2019.Los beneficios esperados en materia de turismo son grandes, entre reservas de vuelos especiales con visitantes procedentes de Toronto para la premier mundial y la promoción turística de Panamá en Londres y Toronto, Canadá.Rob Brown, coproductor de la obra, destacó que “este es el primer show que se ha desarrollado para este mercado de habla inglesa y queremos enseñarle al mundo el talento y las habilidades que Panamá tiene que ofrecer”.Brown, quien en 2011 cofundó el Festival internacional de Cine IFF Panamá, ensalzó la calidad de clase mundial de los actores, bailarines y cantantes de Panamá, tan buenos o mejores como los que hay en Nueva York. Adelantó que han buscado lo mejor de Panamá y que ya tienen en mente algunos actores. Las audiciones iniciarán este mismo mes.Explicó que es necesario hablar con los turistas y visitantes en el idioma que ellos entienden, por lo que la obra principalmente será en inglés, aunque incluirá un 25% de palabras y frases en español porque “para bailar no existe idioma”.Tina Stahl, directora de desarrollo de negocios, indicó que participaron de Expoturismo 2017 para promocionar la obra entre una gran selección de agencias de viajes, tour operadores, revistas y medios locales y del extranjero.“Ya tenemos 42 personas confirmadas que vienen de Canadá y se está negociando un vuelo especial con Copa Airlines para que visiten Panamá por una semana”, dijo.La producción de esta gran obra musical está siendo armada junto con el ganador del doble premio Grammy Latino, Alberto Gaitán; el reconocido supervisor de música internacional David Warrack; y Brown, como experto en marketing de artes.El dramaturgo Robert McQueen, quien fue Director Asociado del musical MAMMA MIA en Broadway, se ha unido al equipo creativo.Bajo la dirección del panameño Aaron Zebede y un reparto de artistas y músicos panameños, el equipo trabaja para traer este guión “maravilloso” a la vida, que contará con bailes latinos, el Charleston y el Foxtrot.El musical está basado en una historia de amor, entre una compositora estadounidense y un músico panameño, que se desarrolla en la Zona del Canal y el Casco Viejo, en el año 1927.Sobre la historia, la coguionista Yolanda van der Kolk-Brown, expresó: “Siento que mucha gente se relaciona con la premisa de la historia: cada uno tiene su propia agenda, pero el amor verdadero es incondicional. Los jóvenes deben definir sus ambiciones más pronto que tarde u otros elegirán por ellos”.Los esposos Brown, originarios de Toronto, residen en Panamá desde 2007 y hoy son cofundadores de PaCT (Panamá y Coclé Theatre Company), un grupo de teatro comunitario en Coronado. Luego de 25 años de matrimonio y casi 5 años escribiendo juntos decidieron lanzar “Panama: The Musical”, junto con su sobrina Tara Van Der Kolk, coguionista de la música y letra.Los productores esperan que la obra sea todo un éxito, con un estimado de 34 presentaciones desde el 1 de febrero hasta el 4 de marzo de 2018, en un recinto con capacidad para 700 personas.Los sábados y domingos tendrán dos matiné dirigidos a aquellos turistas que llegan en cruceros y los que están hospedados en los resorts del interior del país.

Imprimir Correo electrónico