No hay interés en la acuñación de monedas panameñas, nueva impresión está retrasada Escrito por Yessika Calles. 21 Agosto 2017 Publicado en Economía

La acuñación de monedas panameñas, por un monto de 37.2 millones de dólares, proceso que debió haber comenzado en 2016 y que debió terminar en 2019, aún no se ha concretado, ya que la convocatoria de licitación pública internacional se declaró desierta, reveló José Ramón Fernández, Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado del Ministerio de Economía de Economía y Finanzas (MEF).

“Se celebró una primera convocatoria de licitación pública internacional y se declaró desierta. Se está en el proceso de contratar a la casa acuñadora. Por lo que hasta ahora no se han acuñado monedas con respaldo de la autorización de ley para el período 2016-2019”, indicó Fernández.Agregó que “se está verificando la viabilidad de hacer una segunda convocatoria”.

La falta de interés por parte de las casas acuñadoras para imprimir las monedas es uno de los motivos por el cual la emisión de monedas de circulación corriente, en distintas denominaciones, se haya dilatado.Según lo establecido, anualmente se estarían acuñando monedas en denominaciones de 0.01, 0.05, 0.10, 0.25 y 1.00 balboa, con el objetivo de suplir las necesidades inmediatas del Banco Nacional de Panamá (BNP) y todo el sector comercial.

Además, de recaudar fondos para ingresar al Tesoro. Desde 2016 se debieron acuñar 16 millones de monedas de un balboa ($1) hasta el 2019. El MEF señaló que acuñar una moneda de B/.1.00 cuesta aproximadamente B/.0.25; la de B/.0.50 cuesta B/.0.30; la de B/.0.25 cuesta B/.0.15. El presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, manifestó que “en muchas ocasiones estas licitaciones se declaran desiertas porque los proponentes no cumplen con todas las indicaciones que pide el gobierno para la acuñación de monedas y por ende no califican”. Estrada dijo que “este retraso no afecta, porque la economía no necesariamente se mueve con ese dinero”.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: @CallesYessika

Twitter: @yessika_calles

