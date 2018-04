Conectando la mente con los dedos Escrito por Darys Araúz Somoza. Publicado en Desde la web

Por tus publicaciones serás medido. Así como eres lo que comes, pues eres lo que posteas.Parece que muchos no se han dado cuenta que el relajamiento o mejor dicho el libertinaje en redes, tiene consecuencias mayores a una respuesta por parte de internautas.Más allá de una reacción, así como Internet no olvida, muchas personas tampoco.Cuando vaya a publicar o expresarse, trate de conectar, su mente con sus dedos y que no afloren sus peores pensamientos.Darys Araúz SomozaTwitter: @darysalinaInstagram: @darysalina85

