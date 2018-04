Hablando fríamente Escrito por Darys Araúz Somoza. Publicado en Desde la web

El Twitter es usado como una sala de debate por millones. Pero a veces se habla de alguien, como si no tuviese la capacidad de ver y reaccionar sobre lo que se dice de su persona.

Hemos tomado las redes para expresarnos fríamente, olvidando que nuestro prójimo merece el mismo respeto.

¿Le gustaría que hablasen mal de usted en su cara? No verdad. Pero piensan que por hacerlo desde un móvil o PC no pasa nada, cuando no es así. Mejoremos.

