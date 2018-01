Un aplauso Escrito por Darys Araúz Somoza. 04 Enero 2018 Publicado en Desde la web

Tengo aplaudir la implementación del sistema de cámaras de videovigilancia en puntos de la ciudad capital.

Me da mucho placer ingresar a Twitter y ver cómo queda captado en vídeo que el crimen no paga. Delincuente visto infraganti, y atrapado.



A qué ciudadano honrado no le parece excelente esta tecnología y de paso darle un me gusta y compartir las acciones de las autoridades trabajando en conjunto por el bienestar.



Ojalá y esto se implemente en todos los municipios de este país.

Darys Araúz Somoza

