Ismael Díaz asegura que no ha sentido que vienen de un parón por lesión

EFE | El delantero del Fabril español Ismael Díaz aseguró hoy en conferencia de prensa que se siente bien, que no ha sentido que viene de un parón por lesión y que como profesional aceptará las decisiones del técnico de la selección de Panamá. "Me siento bien, no he sentido que vengo de un parón.

El trabajo en Bogotá me ha ayudado mucho", indicó el delantero panameño, quien estuvo unas semanas en Colombia recuperándose de una lesión en la rodilla sufrida años atrás en su faena deportiva. Díaz salió del entrenamiento de hoy con una bolsa con hielo en una de sus rodillas, lo que encendió la alarma de los periodistas en el estadio, pero el jugador descartó tener alguna molestia.

"El hielo en la rodilla es para mantenerla bien y darle mucho cuidado. Gracias a Dios no ha pasado nada", indicó. El juvenil aseguró que la última decisión de estar o no en la lista de 23 jugadores que irán al Mundial la tiene el técnico Hernán Darío Gómez. "Somos profesionales. Estamos preparados para lo que venga, sea positivo o negativo", comentó. Sobre la lesión, el jugador apuntó que "a nadie le gusta estar lesionado" y que ha sido un problema desde su llegada a su anterior equipo el Porto de Portugal (2015-2017). "Gracias a Dios tengo a mi hija, esposa y familia como motivación.

Estuve triste y en momento decaía, porque estaba en buen momento y haciendo goles",aseguró. Díaz compareció hoy ante los medios de comunicación al final del octavo día de entrenamientos de la selección de fútbol de Panamá, que se alista para los amistosos contra Irlanda del Norte, el 29 de mayo en la capital panameña, y el 6 de junio ante Noruega en Oslo.

