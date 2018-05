"Pelechín" Caballero, el arranque de cero de un ídolo del boxeo panameño Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

EFE | Celestino "Pelenchín" Caballero, excampeón mundial de boxeo panameño, ve con otros ojos la nueva oportunidad que le presenta la vida, luego de un traspié en su andar dijo hoy a Acan-Efe que todo lo que le ha pasado en estos dos años detenido en la cárcel ha sido "ganancia" y un comienzo de "cero".

"Es un comienzo de cero. No veo esto como tiempo perdido, más bien ha sido ganancia. Ví muchas cosas del sistema por dentro que me ha dejado un aprendizaje en la vida", apuntó Caballero, quien hoy cumplió su segundo día de trabajos comunitarios en su natal Colón, en el Caribe panameño. Caballero niega ser un ídolo en su país, al señalar que "soy solo una persona que dio la cara y luchó por sí mismo, para dejar el país en alto. Logré todo lo que me propuse, como dejar a mi país en alto, pero se acabó(...) todo tiene su final".

La hipótesis de "Pelenchín" de no ser un ídolo se puso en tela de juicio al salir hoy a caminar por la ciudad de Colón, ya que no hubo una esquina donde pasara que la gente sacara su móvil, se detuviera, se bajara del carro para saludarlo y fotografiarse con el otrora púgil.

"Yo no soy un ídolo, la gente me conoce, porque mi papá era famoso, yo no. Crecí por estos lugares, soy una persona normal, que cayó y estoy seguro que me levantaré, tal como hice en el boxeo", dijo. Aceptó que cometió un error y se muestra arrepentido por lo que hizo, pero señaló que siempre le ha dado la cara a sus problemas y en está ocasión no será diferente. "Cometí mi error, lo enfrenté y sigo pagando por ello", afirmó. Sobre su caída, al ser detenido en el 2016 con 5 kilogramos de cocaína escondidos en el maletero de su vehículo y otros 5 kilogramos en una bolsa de plástico, Caballero acepta su error como ser humano. "Esto no ha sido mi más fuerte pelea, ésta es la vida y ella es así.

Fue una equivocación, como ser humano no ha sido fuerte, sino bastante amarga",comentó. "Pelenchín" adelantó que por el momento no quiere hablar de las razones que lo llevaron a transportar droga y señaló que se dedicara a vivir el presente, porque "el futuro es incierto para todos".

"No quisiera hablar de eso en estos momentos. Más adelante voy a contar toda la anécdota y por qué Pelenchín tuvo que acceder a esto. Lo diré a su tiempo", expresó. Apuntó que ha sido bueno el trabajo con sus compañeras en el departamento de Ornato y Aseo del Municipio de Colón. "Toda esta gente me conoce, sabe quien soy y que no soy una mala persona, solo uno que cometió un error.

Desde que llegue me han tratado bien, todo ha sido alegría y apoyo de parte de ellos. No hay queja de mi gente de Colón", aseveró. Sobre las críticas hacia su persona, el colonense señaló que siempre las habrán "haga uno bien o mal". "No debo prestar atención a lo que se dice, porque sé quien soy y de dónde vengo. No he sido una mala personas, ni lo seré. Soy un ser humano que cometió un error y estoy arrepentido", aseguró. El ex campeón mundial ante de salir a su recorrido diario dejó un mensaje claro a los jóvenes panameños.

"A la juventud le puedo decir que tengan cuidado, no se desesperen, aunque se les cierre una puerta, otras se abrirán y alguien le extenderá la mano. No caigan en desesperación que los lleve a cometer un delito, que luego los haga caer en prisión o terminar en el cementerio", expresó. Celestino "Pelenchín" Caballero, condenado a 5 años de prisión por narcotráfico, salió el lunes de la cárcel después de que un tribunal panameño decidiera conmutarle la pena por trabajo comunitario. El ex peleador trabajará sin paga en el Municipio de Colón, como ayudante general, de 8.00 a.m. a 12.00 m.d. (13.00 a 17.00 GMT), a partir del 22 de mayo y hasta que dure su pena.

