El zaguero Fidel Escobar se declara listo para aporta a la selección de Panamá Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

-El defensor del New York Red Bull, Fidel Escobar, quien se unió hoy a los entrenamientos de la selección panameña, señaló que para él jugar en la posición de contención no es nada nuevo y se declara listo para trabajar fuerte para estar entre los 23 jugadores que irán a Rusia. "Antes de jugar central he jugado esa posición en el mediocampo.

Si me llaman a jugar esa posición creo que lo haré de la mejor manera, porque sé manejarla, ya la jugué cuando estaba en Portugal y en estos momentos en mi club me están probando en ese puesto", comentó Escobar.

Agregó que siempre está a disposición del técnico y "hoy me toca trabajar fuerte para ser uno de los 23 seleccionados que irán a Rusia". El panameño es consciente que su ritmo de juego no es el mejor con su club, pero llega con muchas ganas de trabajar para llegar bien al Mundial.

"No tengo ritmo de competencia, pero estoy listo para trabajar. Estoy bien físicamente y en el entrenamiento trabajo para jugar los 90 minutos", comentó. Sobre el debut mundialista de Panamá, Escobar aceptó que hay ansiedad y que ese día habrá "nerviosismo". "Sabemos que es nuestro primer juego en el primer Mundial de Panamá.

Estamos ansiosos que llegue el día del partido, será un poco difícil para nosotros jugar el partido, de seguro habrá nerviosismo", indicó. De Bélgica e Inglaterra, el zaguero panameño reconoce que tiene grandes jugadores en las mejores ligas de Europa, pero "tenemos que estar tranquilos y salir a jugar como los sabemos". Escobar, junto a Alberto Quintero y Luis Tejada fueron las novedades hoy en el séptimo día de entrenamiento de la selección de Panamá, para los partidos amistosos frente a Irlanda del Norte, el 29 de mayo en la capital panameña, y frente a Noruega, el 6 de junio en Oslo.

Imprimir Correo electrónico