Miguel Camargo promete trabajar duro para estar en la lista final de Panamá

EFE | El mediocampista de la selección de Panamá Miguel Camargo prometió trabajar fuerte para poder ocupar un puesto en la lista de 23 seleccionados panameños que irán al Mundial de Rusia 2018.

"Estoy viviendo un gran momento, con el apoyo de la familia, la fanaticada, estoy recuperado al cien por ciento, me siento preparado de cara a lo que se viene, ahora solo me queda trabajar para sentirme mejor y quedar en la lista", manifestó el jugador de la Universidad San Martín de la Primera División del Perú.

Sobre su lesión de cadera sufrida en la Copa Oro de 2017, Camargo lo maneja de la mejor manera, al señalar que "me siento muy bien". "Es difícil lesionarse. Estaba en un gran momento, pero estoy recuperado, desde el alta médica no he sentido nada, ningún dolor.

La parte física de mi parte está muy bien, a la espera de los partidos de preparación", comentó. Camargo está contento y motivado por estar incluido en la lista provisional de 35 jugadores y define esta primera semana de entrenamientos como "fuerte", pero "productiva".

"Contento de haber si llamado por el profe (Hernán Darío Gómez). Creo que esta semana ha sido fuerte, pero los jugadores han asimilado bien el trabajo, creo que si seguimos así vamos a llegar bien preparados a nuestros compromisos", indicó.

Camargo es uno de los mediocampistas panameños que buscan un cupo al Mundial, aunque el futbolista señala que la pelea es sana, pero dura dentro de la selección. "En esa competencia por el cupo en el mediocampo hay muchos jugadores de buen nivel.

Creo que será algo difícil, pero yo confió que vengo bien, solo falta demostrarlo en el campo, y los partidos serán el examen final de cada uno, porque es donde se verá el nivel para que el profe tomé la última decisión", apuntó.

La selección de fútbol de Panamá realizó hoy en el estadio Rommel Fernández su quinto entrenamiento de preparación de cara a su participación en el Mundial de Rusia 2018.

El entreno de hoy contó con una gran cantidad de fanáticos panameños que asistieron al coliseo, para gozar de ese momento y obtener un autógrafo o fotografía de los nuevos ídolos del país centroamericano.

