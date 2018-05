Blas Pérez afirma que no seguirá en el Municipal de Guatemala Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

ML | El veterano delantero internacional panameño, Blas Pérez, aseguró que el técnico costarricense Hernán Medford "tiene otros planes con otros jugadores", y que es casi seguro que no seguirá vistiendo la camiseta del Municipal de Guatemala para la próxima temporada.

"Tuve una conversación con ellos (Municipal) al final. No sé si vuelva, creo que no. El profe tiene otros planes con otros jugadores. Por eso tengo que enfocarme en lo que estoy ahora que es la selección y después veremos si consigo equipo para seguir o no", expresó Blas Pérez en una entrevista sostenida ayer en el programa Jorge Ramos y su Banda de la cadena internacional ESPN.

Pérez, de 37 años, hizo un análisis de lo que fue la temporada junto su compatriota, el defensor Felipe Baloy en el Municipal. "En lo colectivo no nos fue muy bien pero en lo individual si. Lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo que era clasificar a la pelea por el título. Anoté diez goles en este torneo y me sentí mejor. Llegó Hernán Medford que es un gran entrenador y sabía de la calidad de jugadores que tenía en el plantel", señaló.

"Gracias a Dios no me lesioné y jugué casi todos los partidos. La gente dice que no nos fue bien porque no clasificamos a pesar de que en lo personal si me fue bien. Uno trabaja en lo colectivo y no en lo individual, entonces los logros personales no sirven de mucho. Me quedo con el cariño que los verdaderos aficionados rojos nos demostraron en Guatemala", dijo.

El 'Súper Ratón', que está concentrado con la selección de Panamá de cara al Mundial de Rusia 2018, volvió a reiterar que en diciembre dejará el fútbol profesional. "Es algo que ya había adelantado. En diciembre me retiro. Aunque siento que puedo seguir jugando, creo que es hora de parar, descansar y quedarme aquí (en Panamá) junto a mi familia y atender los negocios", concluyó.

