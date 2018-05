Cooper espera afianzarse en Chile después del Mundial Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

ML | El mediocampista internacional panameño de la Universidad de Chile, Armando Cooper, quien viajará mañana a Panamá para incorporarse a los entrenamientos de la selección nacional con miras al Mundial de Rusia 2018, reveló que luego de la cita mundialista buscará afianzarse en Chile, ya que no ha podido contar con los minutos que deseaba en ese país.

"Tengo que pensar en eso, porque ahora me voy y es una oportunidad muy linda para mí, para mi país. Tengo que encofarme en hacer bien las cosas allá (en Rusia) para después volver acá (a Chile) a hacer las cosas de la mejor manera y ganarme un puesto", sostuvo a la prensa chilena el jugador centroamericano tras disputar ayer su tercer partido con la 'U' en la derrota 1-2 en campo del Palestino.

Al ser consultado sobre si le podría jugar en contra su falta de continuidad le podría jugar en contra en el Mundial, el colonense afirmó que "puede ser, yo soy una persona que se ha mantenido siempre de buena forma y creo que las veces que me ha tocado la oportunidad de jugar no me ha hecho falta ni efecto la falta de continuidad y esperemos que esta vez sea así"

Respecto al partido ante los árabes, en el cual ingresó al minuto 83 y luego un minuto después fue derribado dentro del área por el mediocampista argentino Julián Fernández, Cooper cuestionó la decisión del árbitro Felipe González de no haber cobrado penal tras haber recibido la falta.

"Soy un jugador al que no le gusta tirarse, la verdad es que (el rival) me toca y me prohíbe continuar con la pelota porque soy yo el que gana la posición. El árbitro dice que él me sacó la pelota y eso me pareció chistoso porque nunca la agarró", sostuvo el canalero.

"Tuvimos un gran primer tiempo en donde pudimos anotar y teníamos controlado el partido hasta que nos hicieron dos goles. Nos costó remontarlo y más aún con diez jugadores", concluyó Cooper.

Foto: Publimetro Chile

