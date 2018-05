El Mónaco y el Lyon jugarán la Champions; el Girondins la Liga Europa Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

EFE | El Lyon, con una remontada ante el Niza propiciada por el 'hat trick' del holandés Memphis Depay, y el Mónaco, que ganó en Troyes, sellaron hoy su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones de la que queda fuera el Marsella, que disputará la Liga Europa junto el Rennes y el Girondins Burdeos del uruguayo Gustavo Poyet.

El Troyes, que terminó penúltimo, cae a la Ligue-2, al igual que el Metz, descendido semanas atrás. El Toulouse logró una victoria insuficiente y jugará la promoción contra el ganador del Le Havre ante el Ajaccio.



El Mónaco certificó el segundo puesto que asaltó el fin de semana pasado. Un doblete de Rony Lopes y un gol del español Jordi Mboula le dieron los tres puntos en Troyes (0-3), que no pudo evitar la pérdida de la categoría.



La otra plaza de 'Champions' estaba en el aire. Entre el Lyon, que dependía de sí mismo, y el Marsella. Fue el conjunto de Bruno Genesio el que terminó tercero y estará en la Liga de Campeones.



El Lyon remontó al Niza (3-2), que se quedó fuera de Europa. Y eso que Alassane Plea adelantó a los visitantes. Pero un triplete de Memphis Depay dio la vuelta a la situación y la victoria a los locales. Plea, después, hizo el segundo tanto nicense.



El Marsella cumplió ante el Amiens (2-1), que no se jugaba nada. Los goles de Morgan Sanson y el griego Konstantinos Mitroglou proporcionaron los tres puntos, insuficientes. Una semana negra para el equipo de Rudi Garcia que el miércoles perdió la final de la Liga Europa ante el Atlético Madrid. Moussa Konate hizo el tanto visitante.



El Rennes también estará en Europa. Empató con el Montpellier, que equilibró, por medio de Isaac Mbenza, el tanto de Adrien Hunou (1-1).



El uruguayo Gustavo Poyet llevó al Burdeos a Europa aunque tendrá que disputar rondas previas. Goleó al colista, el Metz, (0-4) con los tantos de Martin Braithwaite, Malcom, Francois Kamano y Nicolas De Preville.



Un triplete de Romain Hamouma al que se sumaron los tantos anotados por Jonathan Bamba y el autogol de Kevin Macuit proporcionaron la goleada del Saint Etienne ante el Lille (5-0). Sin embargo, los verdes no consiguieron el puesto europeo en el que confiaban.



El Caen empató en su campo con el campeón, el París Saint Germain (0-0) y logró la permanencia.



El Toulouse logró un triunfo inútil ante el Guingamp (2-1) y disputará la promoción contra el ganador del Le Havre y el Ajaccio, de la Ligue-2. Max-Alain Gradel y Yaya Sanogo proporcionaron la victoria estrechada con el tanto de Clement Grenier, del Guingamp, que no tenía nada en juego.



Con triunfo se despidió el Dijon ante el Angers (2-1). Pierrick Capelle, en propia puerta, adelantó a los locales. Flavien Tait empató pero el caboverdiano Julio Tavares dio los tres puntos al Dijon.



El Nantes de Claudio Rainieri, en tierra de nadie, cerró el curso con una victoria ante el Estrasburgo (1-0) firmado por Leo Dubois.

