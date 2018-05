Debutante Panamá difunde lista provisional sin sorpresas para Rusia-2018 Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

AFP | El DT de Panamá, el colombiano Hernán Darío Gómez, presentó este lunes la lista previa de 35 jugadores para Rusia-2018, donde los canaleros, pese a su papel de cenicienta, sueñan con una sorpresa en su debut mundialista.El "Bolillo" Gómez irá a Rusia con una combinación de veteranos y jóvenes promesas. Entre los primeros destacan el arquero Jaime Penedo; el defensor Felipe Baloy; el volante Gabriel Gómez y los delanteros Blas Pérez y Luis Tejada, todos ellos con cuatro eliminatorias mundialistas a sus espaldas.El portero José Calderón y los defensores Adolfo Machado y Román Torres, el héroe de la clasificación, les siguen con tres.A ellos se suman jugadores más jóvenes de la MLS estadounidense, como los defensores Michael Amir Murillo y Fidel Escobar de los New York Red Bulls y Harold Cummings de San Jose Earthquakes, además del atacante del filial del Deportivo de La Coruña de España, Ismael Díaz.Como novedades destacan los volantes Cristian Martínez del Columbus Crew de la MLS, José Luis Rodríguez del Gent de Bélgica y el delantero de la liga local, José Fajardo.Panamá está encuadrado en el grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.Los panameños jugarán su primer partido en una Copa del Mundo el próximo 18 de junio en Sochi ante Bélgica.Lista previa de 35 jugadores:Porteros: Jaime Penedo (Dinamo de Bucarest, Rumanía), José Calderón (Chorrillo), Alex Rodríguez (Sa Francisco)Defensas: Azmahar Ariano (Patriotas, Colombia), Felipe Baloy (Municipal, Guatemala), Harold Cummings (San Jose Earthquakes, USA), Éric Davis (DAC Dunajská Streda, Eslovaquia), Fidel Escobar (New York Red Bulls, USA), Adolfo Machado (Houston Dynamo, USA), Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, USA), Luis Ovalle (Olimpia, Honduras), Francisco Palacios (San Francisco), Richard Peralta (Alianza), Román Torres (Seattle Sounders, USA)Centrocampistas: Ricardo Ávila (Gent, Bélgica),Édgar Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula, México), Ricardo Buitrago (Municipal, Guatemala), Miguel Camargo (San Martín, Perú), Adalberto Carrasquilla (Tauro), Armando Cooper (Universidad de Chile, Chile), Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes, USA), Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga, Colombia), José González (Unión Comercio, Perú), Cristian Martínez (Columbus Crew,USA), Valentín Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario, Perú), José Luis Rodríguez (Gent, Bélgica)Delanteros: Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense, Costa Rica), Rolando Blackburn (Chorrillo), Ismael Díaz (Deportivo de La Coruña, España), José Fajardo (Club Atlético Independiente), Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas, México), Blas Pérez (Municipal, Guatemala), Luis Tejada (Sport Boys, Perú), y Gabriel Torres (Huachipato, Chile).

