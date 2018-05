Baloncesto de los VI Juegos Juveniles Nacionales inició hoy Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

En el gimnasio de la Universidad de Panamá en la Transístmica sede del Masculino del Grupo A, se dio inicio en el día de hoy a la rama masculino del baloncesto de los VI Juegos Juveniles Nacionales, en donde en el primer encuentro no apto para cardiacos, los de Colón se apuntaron su primer triunfo por marcador de 68 por 61 ante el quinteto de Panamá Oeste.



Los parciales fueron: Colón 68 - 61 Panamá Oeste (13/14, 12/11, 18/14 y 25/22).



Los mejores a la ofensiva por los de la Costa Atlántica fueron Hibrahín Valiente con 14 tantos, Joriel Zapata con 13 unidades y Jomar Garibaldi con 13 puntos



Por Panamá Oeste los más destacados Edward López con 28 tantos seguidos de Jesus Sanjur con 24 puntos y Alexis Murillo con 11 unidades.





En el segundo partido de la mañana, los de Herrera vencen por marcador de 55 por 45 ante Darién.



Los parciales fueron: Herrera 55 - 45 Darién (10/11, 13/12, 15/14 y 17/8).



Los mejores por Herrera fueron Justin Diaz con 23 puntos, Jorge Rodriguez con 10 tantos

y Pablo Ortiz con 6 unidades.



Por Darién los más destacados fueron Reynaldo Altamar con 13 tantos seguidos de Noé Arboleda con 8 puntos y Linci Lano con 6 puntos.







En el cierre del Grupo A en horas de la mañana, el quinteto de Chiriquí se apuntan su primer triunfo por marcador de 54 por 32 sobre Coclé.

Parciales: (5/13, 12/7, 20/3 y 17/9)



Los mejores a la ofensiva por Chiriqui:fueron Edgar Fuentes con 15 puntos seguidos de Héctor Montenegro con 14 puntos y Edward Small con 9 tantos.



Por Coclé, los más destacados Hansell Vergara con 16 tantos, Javier Moreno con 4 puntos y

Joshua Lemon con 4 unidades.



Tabla General de Posiciones al terminar la primera jornada del Grupo A:



1.- Colón 1-0

2.- Herrera 1-0

3.- Chiriquí 1-0

4.- Panamá Oeste 0-1

5.- Darién 0-1

6.- Coclé 0-1





Partidos programados para mañana domingo 13 de mayo del Grupo A:



2:00p.m. Panamá Oeste vs. Herrera



3:00p.m. Colón vs. Chiriquí



4:00p.m. Darién vs. Coclé

En la primera fecha del baloncesto femenino U15 de los VI Juegos Juveniles Nacionales - 2018, que se celebran en el Domo de Curundú; en el primer encuentro de la mañana del Grupo A, las de la Costa Atlántica de Colón vencen por marcador de 33 por 21 a las Vaqueras de Panamá Oeste.



Los parciales fueron: Colón 33 - 21 Panamá Oeste: (4/8, 5/6, 10/3 y 14/4)



Las mejores a la ofensiva por Colón:Meyleen Martínez con 17 puntos seguidas de Karla Sutherland con 8 tantos y Adamarelis Quiñones con 4 unidades



Por Panamá Oeste las más destacadas fueron Brittany Justavino con 8 tantos, Esthepanie Murdock con 4 puntos y Yanitzia Miranda con 3 unidades.





A segundo hora, las de la berraquera de Herrera logran su primer triunfo 34 por 16 ante Darién.



Los parciales fueron: Herrera 33 - 21 Darién: (7/2, 16/2, 7/5 y 4/7)



Por Herrera, las mejores a la ofensiva fueron Grace López con 10 puntos, María García con 9 tantos y María Concha con 6 unidades



Las más destacadas por Darién Tanisha Castrellón con 5 tantos seguidas de Cecibeth Núñez con 3 puntos y Mayli Perea, Adelaida Olea y Mayeli Cabrera, todas con 2 unidades.





En el cierre del Grupo A, el quinteto de Coclé superan por marcador de 36 por 23 sobre Chiriquí.



Los parciales fueron: Coclé 36 - 23 Chiriquí (2/2, 8/7, 19/5 y 7/9).



Por las de Coclé, las mejores fueron Génesis Suárez con 12 puntos seguidas de María Samaniego con 10 tantos y Aitza Aguilar con 6 unidades



Lás más destacadas por Chiriquí fueron Laila Araúz con 8 tantos, Nashua Staff con 7 puntos

y Kristín Nieto con 4 unidades.





Tabla de Posiciones - Grupo A - Baloncesto Femenino:



1.- Colón 1-0

2.- Herrera 1-0

3.- Coclé 1-0

4.- Panamá Oeste 0-1

5.- Darién 0-1

6.- Chiriquí 0-1





Partidos programados para mañana domingo 13 de mayo en el Grupo A, en el Domo de Curundú:



2:00p.m. Panamá Oeste vs. Herrera



3:00p.m. Colón vs. Chiriquí



4:00p.m. Darién vs. Coclé

