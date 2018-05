Petra Kvitova gana por tercera vez el torneo de tenis de Madrid Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

La tenista checa Petra Kvitova (N.10) ganó por tercera vez en su carrera el Torneo de Madrid tras imponerse este sábado en la final a la holandesa Kiki Bertens por 7-6 (8/6), 4-6 y 6-3.

Kvitova, que ya se había impuesto en la prueba madrileña en 2011 y 2015, gana de esta manera su cuarto título en 2018, tras sus triunfos en San Petersburgo, Doha y, hace justo una semana, Praga.

Kvitova tiene en los torneos de New Haven (Connecticut, Estados Unidos) y Madrid su jardín privado, porque en ambos ha logrado tres veces salir campeona. En el torneo estadounidense, sobre pista dura, Petra ganó en 2012, a la rusa Maria Kirilienko en la final, en 2014, a la eslovaca Magdalena Rybarikova, y en 2015, a la checa Lucie Safarova. En Madrid, Kvitova ha triunfado en 2011, batiendo a la bielorrusa Victoria Azarenka, en 2015 a la rusa Svetlana Kuznetsova, y este año a la holandesa Kiki Bertens.

"Siempre es increíble ganar un torneo como este". "Siempre es increíble ganar un torneo como este, pero más cuando se gana a grandes jugadoras, es algo grande", comentó sobre la pista. "Ha sido un gran partido", analizó Kvitova que dijo que el hecho de que el techo se cerrase al final del partido no la benefició de una forma crucial. "No lo coreo, porque ella [Bertens] juega muy bien también bajo techo. No hubo mucha diferencia, ha sido una gran final", señaló la ganadora. "Definitivamente me encanta Madrid, me gusta jugar aquí y gracias por el apoyo al público", terminó Kvitova que al final se arrancó con un "Gracias" en español.

Antes, el austriaco Dominic Thiem (N.5), verdugo el viernes del gran favorito al título, el español Rafael Nadal, se clasificó para la final del domingo tras superar al sudafricano Kevin Anderson (N.6) por 6-4 y 6-2.

Thiem se jugará el título contra el ganador de la segunda semifinal, que disputarán este sábado el alemán Alexander Zverev (N.2) y el canadiense Dennis Shapovalov.

Con información de agencias EFE y AFP.

