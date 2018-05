Halep y del Potro dicen adiós Mutua Madrid Open de tenis Escrito por AFP. Publicado en Deportes

AFP | La rumana Simona Halep, número uno del mundo, cayó en cuartos de final del torneo de Madrid ante la checa Karolina Pliskova 6-4, 6-3, mientras que el argentino Juan Martín del Potro fue eliminado en octavos de final, en la rama masculina, ante el sorprendente Dusan Lajovic.

Halep, vigente doble campeona del torneo madrileño, no podrá revalidar su título por tercera vez consecutiva tras caer en 1 hora y 9 minutos sobre la tierra batida de la Caja Mágica.



"En mi opinión no jugué mal, pero fallé en momentos importantes del partido", dijo Halep, alabando, no obstante, el partido de su rival: "se movió muy bien, le pegó bien a la bola, buen servicio".



Por su parte, Del Potro, número seis del mundo, cayó 3-6, 6-4, 7-6 (8/6) en 2 horas y 17 minutos, en un encuentro donde empezó llevándose la primera manga para ir paulatinamente apagándose ante Lajovic. "Su juego me hizo cometer algunos errores importantes”, dijo el argentino.

