La ‘U’ le pone precio a la salida de ‘Negrito’ Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Universitario de Deportes, equipo de la primera división de Perú, no estaría dispuesto a dejar ir a su mejor jugador, el mediocampista panameño Alberto Quintero.Luego que el portal local ‘SomosLaSele.com’ asegurara este lunes que ‘Negrito’ dejará a los ‘Cremas’ después del Mundial de Rusia 2018, Francisco Gonzales, gerente deportivo del club, señaló que no han recibido ofertas y que tampoco el jugador ha mostrado su deseo de irse.“A nosotros no nos ha llegado nada y él tampoco nos ha dicho nada. Si lo quieren tendrán que pagarnos una fuerte suma porque no se trata de un jugador cualquiera. Es nuestro mejor valor dentro del equipo y encima va a jugar el Mundial”, dijo al diario ‘El Bocón’.RedacciónTwitter: @metrolibreptyInstagram: metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico