Fernando Alonso regresa a la senda del triunfo en su debut en Mundial de Resistencia

Este debut exitoso al volante de un Toyota TS050 Hybrid devuelve la sonrisa al doble campeón del mundo de F1 de 2005 y de 2006, que espera añadir a su palmarés las míticas 24 Horas de Le Mans, segunda manga de la temporada de resistencia 2018-2019, el 16 y 17 de junio.

Al volante del Toyota N.8, que comparte con el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sébastien Buemi, Alonso precedió en un segundo y 444 milésimas al segundo Toyota (N.7), que remontó desde la última posición, debido a una suspensión en las calificaciones.

El Rebellion número uno del suizo Neel Jani, del brasileño Bruno Senna y del alemán André Lotterer, completó a dos vueltas el podio de la primera manga de la 'supertemporada' 2018-2019, con ocho pruebas en el programa entre mayo de 2018 y junio de 2019.

Alonso y sus compañeros se habían lanzado en la pole position tras la descalificación del auto gemelo de Toyota, del japonés Kamui Kobayashi, del británico Mike Conway y del argentino José María López, que había realizado el mejor crono de las calificaciones, pero fue castigado por 'declaración incorrecta de su débito de combustible'.

- Triple corona -

Sin llegar a conquistar un tercer título en F1, el asturiano quiere probar que figura entre los mejores pilotos del mundo, convirtiéndose en el segundo en ganar la triple corona del deporte automovilístico (tras Graham Hill en los años 1960-70).

Ya vencedor del Gran Premio de F1 de Mónaco en 2006 y 2007, le falta ahora conquistar las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis, que disputó por primera vez el año pasado (abandono por rotura del motor a 21 vueltas de la llegada, cuando había liderado una parte de la carrera).

La oportunidad en Resistencia no la quiere perder: tras las retiradas sucesivas de Audi a finales de 2016 y de Porsche a finales de 2017, se presentan buenas perspectivas para Toyota, único constructor inscrito esta temporada en la categoría reina, la LMP1, frente a ocho autos privados no híbridos, que no estuvieron en condiciones de rivalizar con la marca japonesa en el trazado belga.

Alonso, que debe disputar 26 carreras en 36 semanas esta año, busca el título en resistencia y regresar al Top 10 en F1. Tras cuatro mangas corridas en la categoría reina del deporte del automóvil, está en la sexta plaza en la clasificación de pilotos.

El español tuvo su primera experiencia en carreras de 24 Horas en Daytona a finales de enero (38º).