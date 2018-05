Fepafut anuncia nominados al premio Rommel Fernández 2017-2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció este jueves, 3 de mayo de 2018, los nominados para el premio Rommel Fernández en su edición 2017-2018 y que consta, a partir de este año, de tres categorías: Mejor Jugador Nacional de Primera División, Mejor Jugador Nacional de Segunda División y Mejor Jugador Nacional en el Extranjero.

Un total de 35 jugadores fueron escogidos por un panel de conocedores de la FEPAFUT, así como de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Liga Ascenso LPF basándose en el rendimiento de los mismos en los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018, así como de aquellos que militan en clubes fuera del país.

Al final se seleccionaron a dos jugadores por cada club de la LPF y a cinco jugadores de la Liga Ascenso LPF, para sumar 25 del plano local, y a 10 legionarios de donde saldrán los tres ganadores del Premio Rommel Fernández 2017-2018.



Votación

El proceso de votación se abrirá el domingo 6 de mayo de 2018, día en que se conmemoran los 25 años de la desaparición física de Rommel Fernández Gutiérrez, y en el mismo participa un grupo selecto de comunicadores sociales especializados en fútbol, quienes recibirán el formulario de elección de sus escogidos vía correo electrónico.



Los ganadores se anunciarán el 15 de mayo y los premios se entregarán al día siguiente previo a la gran final del torneo Clausura 2018 de la LPF en el estadio Rommel Fernández.



Nominados

A continuación la lista de nominados



Mejor Jugador Nacional de Primera División

Alianza FC

César Medina

Richard Peralta

Atlético Veragüense

René Campbell

Luis Quintero

CAI

José Fajardo

Kevin Melgar

Tauro

Jesús González

Edwin Aguilar

CD Plaza Amador

Marlon Ávila

Humberto Gómez

Dep. Árabe Unido

Nelson Barahona

Joseph Cox

Sporting SM

Ronaldo Dinolis

Ángel Orelién

San Francisco FC

Francisco Palacios

Éric Vásquez

Chorrillo FC

Rolando Blackburn

Luis Rojas

Santa Gema FC

Guido Rouse

José Guerra



Mejor Jugador Nacional de Segunda División

Club Deportivo Centenario

Álvaro Aparicio



Colón C3

Rodolfo Ford



Costa del Este FC

Yair Jaén

César Yanis



SD Panamá Oeste

Miguel Saavedra



Mejor Jugador Nacional en el Extranjero

Jaime Penedo - FC Dinamo Bucaresti (ROM)

Román Torres - Seattle Sounders (USA)

Édgar Yoel Bárcenas - Cafetaleros de Tapachula (MEX)]

Luis Mejía - Nacional CF (URU)

Adolfo Machado - Houston Dynamo (USA)

Michael Amir Murillo - New York Red Bull (USA)

Ismael Díaz - RCD Fabril (ESP)

Gabriel Torres - FC Lausanne - Sport (SUI) / CD Huachipato (CHI)

Alberto Quintero - CD Universitario (PER)

Luis Tejada - CD Universitario / Sport Boys (PER)

