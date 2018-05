Técnicos semifinales en Panamá no le ponen color al tema del arbitraje Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | Los cuatro técnicos semifinalistas del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) manifestaron hoy, 3 de mayo de 2018, en conferencia de prensa que el tema arbitral no debe ser cuestión de debate y que hay que dejarlos trabajar y concentrarse en dar un gran espectáculo.

El colombiano Carlos Ruiz, técnico del Árabe Unido de Colón, fue claro al decir que desde su llegada a Panamá no se ha referido a los árbitros y tampoco lo hará en estás instancias. "Lo que le he dicho a mis jugadores, desde que llegué a Panamá, es que no se metan con ellos (los árbitros)", indicó.

Agregó que solo esperan que la liga designe "a los mejores árbitros" y que sean "justos a la hora de tomar una decisión". El también colombiano Andrés Domínguez señaló que "no hay que hablar de los árbitros y solo dejarlos trabajar".

"Pido que haya transparencia como lo hubo en la última fecha del torneo, donde todos los equipos salieron a hacer su trabajo estando clasificados o no", señaló. Por otro lado, el panameño Donaldo González dijo que "todos nos equivocamos, es algo normal.

Solo debemos enfocarnos en hacer nuestro trabajo y no meternos con los árbitros". "Ellos toman decisiones y hay que respetarlas", apuntó González.

Por último, el suramericano Sergio "Checho" Angulo indicó que en "Panamá somos privilegiados en el tema arbitral, y si se equivocan, como en todos lados, no creo que lo hagan por mal".

Los partidos de ida de la semifinal del torneo Clausura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) arrancarán mañana con el duelo de ida entre San Francisco y Club Atlético Independiente (CAI) y seguirá el sábado con el choque entre Tauro F.C. y Árabe Unido de Colón.

