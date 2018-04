"Canelo" Álvarez da negativo en último control antidopaje Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

AFP | El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, suspendido seis meses tras un resultado positivo por clembuterol en febrero, dio negativo en su último control antidopaje según aseguró la Comisión Atlética de Nevada.

"Canelo", que debía luchar con el kazajo Gennady Golovkin el 5 de mayo en Las Vegas, dijo entonces que su positivo se debió al consumo de carne contaminada en su país pero la Comisión de Nevada decidió suspenderlo seis meses.

El azteca se sometió entonces a pruebas en su cabello a petición de la Comisión, ya que el clembuterol deja rastros en esa zona durante mucho más tiempo que en la orina, y el examen, llevado a cabo en el Laboratorio de Pruebas e Investigación de Medicina Deportiva, un laboratorio acreditado por la AMA en Utah, habría sido negativo, según desveló el director ejecutivo Bob Bennett a la ESPN.

"Muestra de cabello analizada para clembuterol. Clembuterol no fue detectado", especifica el documento entregado al citado medio.

"Iniciamos la prueba para que sea lo más completa posible, pero sabemos que es muy difícil, según los expertos. Es un proceso difícil poder confirmar si hay clembuterol en los folículos capilares, pero hablé con (el presidente de SMRTL y el director del laboratorio) el Dr. (Michael) Eichner y me dijo que harían la prueba aunque es más difícil de ejecutar en el pelo de color claro. Pero les enviamos las muestras y las pruebas resultaron negativas", añadió a la ESPN.





El 'Canelo' dio positivo por clembuterol en dos ocasiones, el 17 y el 20 de febrero, al someterse de forma voluntaria a sendos controles mientras preparaba su revancha con Golovkin.

El clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.

Golovkin y Álvarez se enfrentaron en septiembre pasado, con un controvertido empate como resultado que no contentó a ninguno de los dos.

Las puntuaciones fueron de 118-110 para 'Canelo', 115-113 para Golovkin y 114-114.

"Como hemos mantenido siempre, los restos de clembuterol encontrados en el organismo de Canelo en febrero provienen de la carne contaminada y otorgamos a la Comisión de Nevada un gran número pruebas que lo corroboran", respondió hace dos semanas la promotora de Álvarez, Golden Boy, en un comunicado.

El púgil de 27 años se enfrentaba a una suspensión de un año pero las autoridades de Nevada se la redujeron a la mitad por su cooperación con las autoridades.

Golovkin nunca se creyó la versión de su rival.

"'Canelo' está haciendo trampas. Están usando esas drogas y todos pretenden como que no está pasando. ¿Y seguís preguntando sobre la carne? No tiene nada que ver con la carne", aseguró a la AFP el kazajo, de 35 años, en su campamento de Big Bear, al este de Los Ángeles, en marzo pasado, cuando preparaba su revancha con el mexicano.

Tras la suspensión de "Canelo", Golovkin, campeón de los pesos medianos por la CMB, la AMB y la FIB, con una tarjeta inmaculada de 37 victorias, ninguna derrota y un empate, se enfrentará al armenio-estadounidense Vanes Martirosyan el 5 de mayo en el StubHub Center de Los Ángeles.

