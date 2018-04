Arnulfo Arias hace historia en Primer Torneo Futsal Intercorregimientos Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

En una intensa y emocionante jornada deportiva, el corregimiento de Arnulfo Arias escribió su historia en la disciplina del fútbol sala al convertirse en los campeones del Primer Torneo Futsal Intercorregimientos “Copa Alcaldía de San Miguelito, Uniendo a los Barrios” y en los representantes del distrito en un amistoso que se realizará en Colombia, luego de vencer en un reñido partido a su similar de Victoriano Lorenzo con un marcador de 2 a 0, un encuentro del que fueron testigos los aficionados que abarrotaron el Gimnasio Orlando Winter.La tanda de futsal en el coliseo también incluyó los duelos entre los corregimientos de Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza para definir la tercera y cuarta posición. Fue necesaria una ronda de penales para definir el encuentro que al final ganó Amelia Denis de Icaza para alzarse con el tercer lugar. Asimismo, se midieron en un amistoso el equipo internacional de Guatemala vs Las Estrellas del Torneo de San Miguelito; éstos últimos vencieron con marcador de 4 a 0.“Este torneo me ha parecido excelente, pues así como ustedes, nosotros hemos aprendido muchas cosas, a través de los valores que nos ayudan a ser cada vez mejores personas. Esto nos aleja de los malos caminos, me parece una buena idea (el torneo), son buenas actividades que nos brinda (la Alcaldía) y es lo que necesitamos los jóvenes”, expresó Jhovani Castillo, jugador del equipo de Amelia Denis de Icaza.En tanto, el capitán de este equipo, Oriel Zúñiga agradeció a la Alcaldía de San Miguelito y su alcalde Gerald Cumberbatch por la organización del exitoso torneo que entre otros resultados positivos, ha demostrado que es posible “unir a los barrios” del distrito donde existen sectores con alto riesgo social.“Estos torneos nos ayudan a los jóvenes a alejarnos de muchas cosas malas. Lo exhortamos (al alcalde Cumberbatch) a que siga contribuyendo con nosotros los jóvenes con este torneo. Gracias a Dios por tenernos aquí y por ayudarnos a alzar el tercer lugar”, indicó Zúñiga, quien dejó saber que desde ya, junto a su equipo, se enfocarán en “seguir trabajando para el próximo torneo y salir campeón para representar a Panamá”.Para la Alcaldía de San Miguelito y el jefe de la entidad, Gerald Cumberbatch, una de las mayores satisfacciones que deja el concluido torneo de futsal es el haber dado la oportunidad a nuestros jóvenes del distrito de demostrar su talento y más aun, que puedan ver el deporte como un camino para salir adelante y no dejarse absorber por los flagelos sociales.“Gente joven, la mayoría de los que están aquí (en el Gimnasio Orlando Winter), si han observado el slogan de este torneo es “Uniendo a los Barrios”, porque tristemente nos hemos encontrado con jóvenes que a muy temprana edad por un problema de rivalidad entre calles o bandas pierden la vida. Y un detalle importe que no sé si han observado en esta liga o torneo, (es que) no ha habido ni un solo incidente, ni siquiera un niña riña o un pleito, y como dicen los conocedores siempre ocurren pleitos cuando hay este tipo de torneo. Pero aquí no ha ocurrido nada de eso porque nos hemos determinado a Unir a los barrios”, manifestó el alcalde Cumberbatch durante los actos protocolares del partido, que contó con la participación de los representantes de corregimientos quienes también vivieron la emoción del futsal.Durante la fiesta deportiva, el alcalde Cumberbatch regaló balones y suéter a los fanáticos que llenaron las gradas, y anunció que los ganadores del próximo Torneo de Futsal Intercorregimientos podrían viajar esta vez a Francia, para representar al distrito en partidos amistosos.

