Daniel Ricciardo desmiente que firmó con la Ferrari Escrito por AFP. Publicado en Deportes

AFP | El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) desmintió ayer jueves en Bakú haber firmado un precontrato con Ferrari para la próxima temporada de la Fórmula 1.

Su contrato con Red Bull finaliza al término de este año y Ricciardo fue preguntado por su futuro en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa este fin semana. "Sólo he hablado con Red Bull", aseguró el piloto de 28 años, que dijo que las especulaciones sobre Ferrari "no son ciertas".



Su compañero de escudería, Max Vertsappen, renovó en octubre hasta 2020 incluido.



"Mi objetivo actual sigue siendo ser campeón del mundo, es mi objetivo, mi sueño y algo para lo que me creo capaz", subrayó Ricciardo.

"En Red Bull siempre hay una claridad muy grande e igualdad desde 2014", recuerda el piloto de Perth, que está disputando su quinta temporada con el equipo austríaco, con el que no excluyó continuar. Después de su victoria hace dos semanas en China, el australiano reveló haberse sometido a una operación menor en uno de sus labios, que se había infectado. Encuentro con la competencia . Conversaciones con Ferrari o Mercedes.

"Solo he hablado con Red Bull. Hemos sido muy claros he hablado con el equipo pero no con los demás hasta el día de hoy. Estoy al tanto de otras cosas que se dicen pero no son verdad. No es verdad que tengo un preacuerdo con Ferrari, puedo desmentirlo categóricamente". Lewis Hamilton, como compañero. Me encantaría ser retado por los mejores, Lewis está ahí arriba.



Sin duda sería un reto muy bonito. Tengo ahora un reto muy bonito con Max, tuve a Seb en su momento, no quiero decir que sea solamente Lewis, pero sí, sería un reto muy bonito"

Imprimir Correo electrónico