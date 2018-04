Salgado recuerda a Rommel, Dely Valdés y llama a Panamá a disfrutar de Rusia Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

efe | El ex jugador de la selección de España y Real Madrid, Míchel Salgado, este fin de semana será la atracción en el fútbol panameño, pero antes de patear una pelota compartió recuerdos de los panameños Rommel Fernández y Julio César Dely Valdes, y llamó a Panamá a disfrutar del Mundial de Rusia 2018.

"Tuve la oportunidad de compartir cancha con Julio, pero antes de él hubo otro gran jugador, Rommel Fernández, me acuerdo haberme topado con él en el Albacete, un pedazo de jugador, lástima que falleció a tan corta edad", comentó Salgado. Sobre Julio César Dely Valdés no se guardó nada, señalando que fue un jugador "espectacular" y que jugó en un momento en que los clubes españoles comenzaban a abrir su chequeras, que a la postre ha traído una crisis en el fútbol español. "Dely Valdés era espectacular verlo en la cancha.

Tenía potencia, contaba con una zancada especial y en el área era difícil de pararlo, más cuando llegaba con balón controlado. Lo hemos disfrutado un montón en España", comentó. Salgado, quien adelantó que se mantendrá ayudando deportivamente al Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, señaló que en Centroamérica el "fútbol es virgen" y está "por explotar". "De seguro me verán más seguido por Panamá. Ayudaré deportivamente al CAI, he visto su potencial en sus fuerzas base e intentaré ayudar para potenciar el fútbol en Panamá a través del club". Apuntó que el fútbol no es solo dinero y prueba de esto es la clasificación de Panamá al Mundial y no de Estados Unidos.

"El fútbol no es dinero, el fútbol está en las bases, los niños son el mayor activo que tienen los equipos de fútbol", comentó el ex jugador del Blackburn Rovers inglés. El mundialista en 2006 con la Furia Roja española, torneo en que solo llegaron a octavos de final, instó a los jugadores y fanáticos panameños a disfrutar el Mundial de fútbol. "Están en un grupo complicado, pero deben salir a disfrutarlo. Están junto a una histórica selección inglesa, ante una Bélgica, que individualmente es espectacular y peligrosa. Con Túnez tienen la posibilidad de lograr su primer triunfo en el Mundial, aunque no será fácil", dijo. Agregó que el Mundial está abierto para todos y a pesar que Panamá es una de las consideradas débiles "deben disfrutarlo al máximo", tanto la "Federación Panameña de Fútbol y los clubes deben sacarle también máximo provecho a la clasificación". "La clasificación al Mundial debe darle más fuerza al fútbol panameño y debe ser aprovechado al máximo por la federación y el país", recalcó.

