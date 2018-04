Chen dice que Trump no ha afectado a latinos Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | Las políticas y dichos sobre los inmigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump, "no han afectado" a los latinoamericanos en las Grandes Ligas, afirmó a Efe el exgrandes ligas panameño Bruce Chen, quien calcula que pronto el 50 % de los peloteros en la gran carpa serán latinos.Chen, coordinador para Latinoamérica de los Dodgers de Los Ángeles, cuestionado sobre los efectos de las políticas y el discurso antiinmigrantes de Trump, señaló que "ahora mismo no ha afectado el béisbol en Latinoamérica"."Sí sé que debido a problemas que ha habido con Venezuela, algunos de los países han estado exigiendo más papeleo, visa para los jugadores venezolanos", añadió."Ahora mismo tenemos 'couches' venezolanos a los que se les hace difícil conseguir la visa y renovar el pasaporte, pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, pero sí con lo que está pasando en Latinoamérica", agregó.Sobre sus compatriotas resaltó que están intentando hacer un buen trabajo y la expectativa es que su paisano receptor Carlos Ruiz "pueda ingresar de nuevo al béisbol profesional de los EE.UU.

Imprimir Correo electrónico