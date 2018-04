Delegación panameña se destaca con varias preseas Escrito por Francisco Márquez . Publicado en Deportes

Panamá tuvo una destacada actuación ayer en la tercera jornada de los JUDUCA 2018.

En la disciplina de natación, nuestra delegación conquistó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce. La dorada la obtuvo a través de Sara Chi (UDELAS) en los 100 metros libre, seguida por su compatriota María Luisa Ávila (UTP). Issac Beitía (UTP) conquistó dos de plata en los 100 espalda y 200 mariposas; además obtuvo bronce en los relevo 4×200 medley mixto junto a Rogelio Lowe, María Luisa Ávila y Sabina Atencio.

En el atletismo, Jaime Smith (UP) fue el más destacado con dos de oro en los 100 y 200 metros. Ana Martínez (UP), en el salto triple; Reimy Irvin, en los 100 mts con vallas femenino y Joaquín Allen (UP), en los 110 mts con vallas masculino, también se bañaron de oro.

B. PEREA | Taekwondo en el Campus Harmodio Arias Madrid.

B. DEPORTIVA | Jaime Smith (c), de la UP, ganó oro en atletismo.

ML | En la natación la delegación panameña obtuvo varias medallas.

