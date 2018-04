Justa regional en Panamá promete una fiesta deportiva universitaria Escrito por Francisco Márquez . Publicado en Deportes

Panamá acogerá a partir del próximo lunes 16 de abril hasta el 21 los VII Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y República Dominicana (JUDUCA) con la participación de 2,500 personas, de las cuales habrán 1,800 atletas y delegados.

Países participantes. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.



Universidades. Serán 23 universidades estatales de la región que dirán presente. Por Panamá estará la anfitriona, la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad de las Américas (UDELAS), Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Universidad de Chiriquí (UNACHI).



Deportes. Atletismo, ajedrez, baloncesto, futsala, fútbol 11, natación, tenis de mesa, taekwondo, karate y voleibol.

Juegos estuvieron cerca de no llevarse a cabo

ML | La Universidad de Panamá (UP) notificó en noviembre pasado que no realizaría los JUDUCA 2018 por falta de “apoyo gobernamental”, pero finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le aprobó un presupuesto de un millón de dólares.



Germán Beitía, vicerrector de Asuntos estudiantiles, explicó que de ese presupuesto, el 30% fue destinado para infraestructuras y equipos, otro 30% para cultura, arte y voluntariado, mientras que el otro 40% en la logística.

Beitía: “La idea es proyectarse hacia la sociedad”

ML | Germán Beitía, vicerrector de asuntos estudiantiles de la UP, sostuvo que los JUDUCA serán “un despertar hacia el deporte” porque permitirán hacer un despliegue en “la formación integral de nuestros muchachos”. “Ese evento dará la posibilidad de que nos proyectemos al resto de la sociedad panameña y al de Centroamérica y el Caribe “con esa proyección”.

