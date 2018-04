Madrid y Bayern avanzaron Escrito por AFP. Publicado en Deportes

AFP | El Real Madrid se clasificó ayer para las semifinales de la Liga de Campeones gracias a un penal anotado por Cristiano Ronaldo en el descuento, evitando la prórroga ante la Juventus, mientras que el Bayern Múnich logró el pase pese a no haber podido ganar a un combativo Sevilla (0-0).Madrid y Bayern se unen en semifinales de la máxima competición europea de clubes a Roma y Liverpool, que habían obtenido el billete el martes.Si la Roma dio la gran campanada al ganar 3-0 al Barcelona y remontar el 4-1 encajado una semana antes en el Camp Nou, la Juventus estuvo a un paso de culminar otra gesta histórica en el Santiago Bernabéu.Los aficionados blancos se las prometían muy felices tras el triunfo por 3-0 de su equipo hace una semana en Turín, pero el partido de vuelta se convirtió en un suplicio, en el que los madridistas contuvieron la respiración hasta el pitido final.El pase llegó con un penal señalado en el descuento y que supuso la expulsión del arquero italiano Gianluigi Buffon por protestar, en el que podría ser el último partido de su carrera en la Champions.Ronaldo batió al polaco Wojciech Szczesny desde los once metros y evitó una prórroga forzada por la Juventus con dos goles del delantero croata Mario Mandzukic (2, 37) y otro del francés Blaise Matuidi (61).“Nos sirve de lección para aprender que en el fútbol no hay nada regalado", dijo CR7, tras el partido.

