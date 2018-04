"Me encantaría cerrar el círculo" con el Abierto de España Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | El vizcaíno Jon Rahm, cuarto jugador mundial, campeón de España en categoría cadete, júnior, sub-18 y absoluta, reconoció que le "encantaría cerrar el círculo" con una victoria, "ya como profesional", en el Abierto de España que entre los días 12 y 15 de abril se disputará en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

El vizcaíno, quien el pasado domingo terminó en cuarta posición el prestigioso Masters de Augusta, manifestó en rueda de prensa su deseo de unir su nombre al de sus compatriotas Antonio Garrido (1972), Severiano Ballesteros (1981, 1985 y 1995), Sergio García (2002), Álvaro Quirós (2010) y Miguel Ángel Jiménez (2014) en el palmarés del torneo, perteneciente al Circuito Europeo.

"Este torneo lo ha ganado gente que forma parte de la historia del golf español y me encantaría añadir mi nombre", confesó.

Recién llegado de Augusta, el joven jugador vasco reconoció sentirse "cansado" y con "jet lag", aunque advirtió que hará "todo lo posible" para salir campeón el domingo.

"No he venido de vacaciones, he venido a ganar un torneo y los torneos me los tomo muy en serio.

Voy a hacer todo lo posible para jugar bien porque para eso he venido", aseguró.

Rahm insistió en que capturar el título en este Abierto de España es su deseo. más teniendo en cuenta su brillante historial en categorías inferiores: “quiero ganar en mi país”.

