El Barça, a rematar a la Roma

AFP | El Barcelona busca terminar de sacarse el billete para semifinales de la 'Champions' el martes (2:45 p.m.) en el campo de la Roma, en la vuelta de cuartos de la competición continental, tras su contundente victoria (4-1) de la ida en España.

El Barça goleó al conjunto de Eusebio di Francesco, pero fiel a su estilo, el técnico culé, Ernesto Valverde, no quiere relajación en la vuelta.



"En absoluto me veo en semifinales, han demostrado que tienen un buen equipo, nos queda un partido allí, no lo veo hecho ni mucho menos", dijo Valverde, el miércoles pasado tras el encuentro de ida.



El DT azulgrana acudirá a la capital italiana con su equipo de gala, con la excepción de Philippe Coutinho, que no puede jugar el torneo por haberlo hecho con el Liverpool.

