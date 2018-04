Debut de ensueño en la lucha de WWE para Ronda Rousey Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

WrestleMania 34, que se realizó el domingo, significó el debut como luchadora profesional de la antes peleadora de artes marciales mixtas: Ronda Rousey. Ella dio un gran encuentro y los fans se le entregaron como a nadie más en el estadio.

Junto a Kurt Angle vencieron a Triple H y Stephanie McMahon. Ronda se exhibía con una larga combinación de manos y levantó al público al poner sobre sus hombros a Triple H. No olvida las MMA y domina también el wrestling.

“Le debo una disculpa al Universo WWE, porque yo pensaba que me iban a abuchear y rechazar desde el primer día, pero desde el primer día me aceptaron.



Espero haber dejado satisfechos a muchos escépticos esta noche”, dijo Ronda tras salir victoriosa de la pelea, la cual celebró con un plato de alitas de pollo, que es lo que comía después de sus triunfos en UFC: La WWE tiene nueva reina.



El Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans también fue testigo del breve regreso de the Undertaker, quien venció a John Cena en tan sólo 3 minutos.



Otros combates

AJ Stlyes retuvo el título de la WWE tras derroar a Nakamura. Naomi ganó la Batalla Real femenina. Nia Jax se convirtió en la nueva campeona de Raw tras derrotar a Bliss. Charlotte Flair le ganó a Asuka el campeonato de mujeres de SmackDown. Y en la lucha estelar: Brock Lesnar retuvo el campeonato Universal de la WWE ante Roman Reigns.



